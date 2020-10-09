Малышку накормили, мать задержали. Появились кадры с ребёнком, "проданным" полиции за 300 тысяч

Видео © LIFE

Малышка, которую мать сегодня попыталась продать в "Шоколаднице" в Москве, в безопасности. Её накормили, передали специалистам. Судьбой ребёнка теперь будут заниматься органы опеки. Лайф получил от волонтёров кадры, снятые сразу после жуткой сделки.

Как сообщает "Движение "Альтернатива", узнав о продаже ребёнка, волонтёры представились потенциальными покупателями. Причём в переписке предупреждали, что ребёнок будет передан людям, которые вряд ли желают ему добра. Но женщину это не волновало. Как только договорились о встрече с горе-мамашей, пригласили на передачу денег сотрудников правоохранительных органов.

— Верхом же цинизма оказалась её переписка с сестрой, которая обо всём знала и с которой мать ребёнка обсуждала, какие сапоги она себе купит, когда его продаст, — пишут волонтёры.