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Малышку накормили, мать задержали. Появились кадры с ребёнком, "проданным" полиции за 300 тысяч

Сделка проходила в кафе. После передачи денег женщину забрали в отделение.

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Видео © LIFE

Малышка, которую мать сегодня попыталась продать в "Шоколаднице" в Москве, в безопасности. Её накормили, передали специалистам. Судьбой ребёнка теперь будут заниматься органы опеки. Лайф получил от волонтёров кадры, снятые сразу после жуткой сделки.

Как сообщает "Движение "Альтернатива", узнав о продаже ребёнка, волонтёры представились потенциальными покупателями. Причём в переписке предупреждали, что ребёнок будет передан людям, которые вряд ли желают ему добра. Но женщину это не волновало. Как только договорились о встрече с горе-мамашей, пригласили на передачу денег сотрудников правоохранительных органов.

Сделка за чашкой кофе. Лайф узнал, где задержали торговавшую дочерью мать

Сотрудники заведения даже не подозревали, что за одним из столиков пытались продать ребёнка.

Верхом же цинизма оказалась её переписка с сестрой, которая обо всём знала и с которой мать ребёнка обсуждала, какие сапоги она себе купит, когда его продаст, — пишут волонтёры.

Как сообщалось, в Москве 25-летняя мать попыталась продать собственную новорождённую дочь найденным через соцсети покупателям. По данным Следственного комитета, женщина просила за малышку 300 тысяч рублей.

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