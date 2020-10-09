Под Рязанью потушили пожар на складах с боеприпасами

В Рязанской области потушили все очаги возгорания на складе боеприпасов. Пожар продолжался более суток. Сейчас военные начали восстановление инфраструктуры.
— Сегодня мы приступили к восстановлению казарменно-жилищного фонда, административных зданий и подготовке военного городка к зимнему периоду эксплуатации, — рассказал замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.
Что осталось от склада боеприпасов под Рязанью после пожара — видео с коптераПериодически на территории продолжают взрываться боеприпасы.
Напомним, 7 октября в Рязанской области у населённого пункта Желтухино начали взрываться снаряды на складе боеприпасов. МЧС эвакуировало жителей близлежащих деревень. В результате взрывов в больнице оказалось более 20 человек. Для помощи в тушении на место прибыли московские пожарные. Накануне в Минобороны заявили о локализации возгорания.
Свыше 1,6 тысячи снарядов взорвались на складе под Рязанью. Лайф узнал, как теперь выглядит военный городок — фото изнутриК ликвидации последствий пожара привлечено около 1,5 тысячи человек.
Изначально причиной ЧП называлась загоревшаяся трава, пламя с которой охватило территорию. Однако, по данным источника Лайфа, пожар произошёл по причине короткого замыкания на одном из складов.
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