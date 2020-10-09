Под Рязанью потушили пожар на складах с боеприпасами

В Рязанской области потушили все очаги возгорания на складе боеприпасов. Пожар продолжался более суток. Сейчас военные начали восстановление инфраструктуры.

— Сегодня мы приступили к восстановлению казарменно-жилищного фонда, административных зданий и подготовке военного городка к зимнему периоду эксплуатации, — рассказал замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.

Напомним, 7 октября в Рязанской области у населённого пункта Желтухино начали взрываться снаряды на складе боеприпасов. МЧС эвакуировало жителей близлежащих деревень. В результате взрывов в больнице оказалось более 20 человек. Для помощи в тушении на место прибыли московские пожарные. Накануне в Минобороны заявили о локализации возгорания.