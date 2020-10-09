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"Грэмми" — наш! Леонида Агутина выдвинули на престижную премию в пяти номинациях
сегодня в 14:22
Новый альбом российского певца Леонида Агутина номинирован на престижную американскую премию Grammy. Пластинка под названием La Vida Cosmopolita вошла в лонг-лист сразу пяти номинаций, в частности, может быть признана "Лучшим альбомом года" и "Лучшим латинским поп-альбомом".
Кроме того, совместный трек Агутина и американского гитариста-виртуоза Ал Ди Меола Just A Rainy Day представлен в номинациях "Лучший дуэт" и "Лучшая аранжировка", а клип на песню Funky Cha поборется за победу в категории "Лучшее музыкальное видео".
Отметим, что релиз альбома La Vida Cosmopolita состоялся 27 марта 2020 года. В его создании участвовали представители Кубы, Колумбии, Венесуэлы, Пуэрто-Рико, Никарагуа, Аргентины, США и России.
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Коллеги по цеху с гордостью поздравили исполнителя с этим достижением, отметив, что Агутин этого, безусловно, заслуживает. Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Говорит Москва" признался, что новость о признании таланта Агутина за рубежом вызвала у него "особенный трепет", поскольку он считает Агутина другом. А Валерий Сюткин, которого цитирует "Пятый канал", назвал его номинацию "большой победой для всей нашей музыки".
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Леонид Агутин — талантливый российский эстрадный певец, поэт, музыкант и аранжировщик. Популярность пришла к нему в середине девяностых годов после выхода альбома "Босоногий мальчик". Десятикратный лауреат музыкальной премии "Золотой граммофон", заслуженный артист России. В 2018 году президент России Владимир Путин вручил исполнителю орден Дружбы. Подробную биографию звезды российской эстрады, а по совместительству и супруга Анжелики Варум, читайте на сайте uznayvse.ru
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