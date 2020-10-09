Родные Легкоступовой нашли возможное орудие её убийства. Назван и вероятный мотив

Родственники певицы Валентины Легкоступовой полагают, что нашли возможное орудие её убийства. Об этом пишет Mash. Семья отказывается верить в версию о смерти артистки после падения в ванной.
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Согласно новой версии, орудием убийства могла стать гантель, обёрнутая в полотенце. Её видно на снимке из квартиры. Причём то же полотенце есть на фото, которое ранее сделала сама Легкоступова. На нём нашли следы крови. Все предметы забрали на экспертизу.
Адвокат заявил, что вдовец Легкоступовой пытался похитить рюкзак с её драгоценностями. Помешал Следственный комитетТакже юрист отметил, что угрозы в адрес его клиентки — дочери Легкоступовой Анетты Бриль — до сих пор не прекратились.
В то же время адвокат Сергей Жорин выдвинул версию, что мотивом для убийства артистки мог стать квартирный вопрос.
— При обыске была найдена расписка Легкоступовой об отчуждении квартиры, сейчас её изучает следствие. К сожалению, пока не известно, кому Легкоступова хотела отдать жильё, — заявил юрист.
Напомним, в начале августа Валентину Легкоступову доставили в городскую клиническую больницу № 13 с черепно-мозговой травмой, спровоцировавшей отёк мозга. 13 августа она впала в кому. Легкоступовой провели срочную операцию и подключили к аппарату ИВЛ. При этом её муж, которого также доставили в клинику, скрылся. Позднее полицейские его нашли и задержали, на допросе он заявил, что певица сама повредила голову, упав в ванной. Вскоре артистка умерла. Ей было 54 года.
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