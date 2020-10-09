Родные Легкоступовой нашли возможное орудие её убийства. Назван и вероятный мотив

Родственники певицы Валентины Легкоступовой полагают, что нашли возможное орудие её убийства. Об этом пишет Mash. Семья отказывается верить в версию о смерти артистки после падения в ванной.

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Согласно новой версии, орудием убийства могла стать гантель, обёрнутая в полотенце. Её видно на снимке из квартиры. Причём то же полотенце есть на фото, которое ранее сделала сама Легкоступова. На нём нашли следы крови. Все предметы забрали на экспертизу.

В то же время адвокат Сергей Жорин выдвинул версию, что мотивом для убийства артистки мог стать квартирный вопрос.

— При обыске была найдена расписка Легкоступовой об отчуждении квартиры, сейчас её изучает следствие. К сожалению, пока не известно, кому Легкоступова хотела отдать жильё, — заявил юрист.