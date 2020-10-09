"Это боевые патроны!" Экс-президент Киргизии после покушения на него показал дыры в машине

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Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев показал следы от пуль на своём бронированном "мерседесе". Он не сомневается, что стреляли из боевого оружия, и допускает версию о попытке устранить его.
— Это боевые патроны, — уверенно говорит бывший лидер страны. — Разве может резина бронь пробить?
Машину обстреляли на площади Ала-Тоо, которая находится в центре столицы, у дома правительства.
Ранее Атамбаев был освобождён митингующими из СИЗО Госкомитета национальной безопасности. Сегодня он выступил на площади и уже уезжал, как в толпе раздались хлопки.
В центре Бишкека открыли стрельбу. Очевидцы говорят о покушении на экс-президента — видеоПеред этим на площади случилась потасовка между участниками двух митингов.
Напомним, беспорядки в Киргизии начались после парламентских выборов, прошедших 4 октября. Сторонники проигравших политических партий вышли на улицы Бишкека, захватили здание парламента и мэрии, а также сломали ворота местного СИЗО, освободив экс-президента республики Алмазбека Атамбаева и ряд бывших чиновников.
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