"Это боевые патроны!" Экс-президент Киргизии после покушения на него показал дыры в машине

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Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев показал следы от пуль на своём бронированном "мерседесе". Он не сомневается, что стреляли из боевого оружия, и допускает версию о попытке устранить его.

— Это боевые патроны, — уверенно говорит бывший лидер страны. — Разве может резина бронь пробить?

Машину обстреляли на площади Ала-Тоо, которая находится в центре столицы, у дома правительства.

Ранее Атамбаев был освобождён митингующими из СИЗО Госкомитета национальной безопасности. Сегодня он выступил на площади и уже уезжал, как в толпе раздались хлопки.