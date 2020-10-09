В центре Бишкека открыли стрельбу. Очевидцы говорят о покушении на экс-президента — видео

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В центре Бишкека опять беспорядки. Сначала там сегодня произошли столкновения между участниками двух митингов. В ход пошли камни, а в какой-то момент раздалась стрельба. Очевидцы говорят, что могли стрелять в машину экс-президента Алмазбека Атамбаева, который как раз покидал площадь. Об этом сообщает "Sputnik Кыргызстан".
Ранее Атамбаев был освобождён митингующими из СИЗО Госкомитета национальной безопасности. Сегодня он выступил на площади и уже уезжал, как в толпе раздались хлопки. Всё дело в том, что среди митингующих есть две стороны. Первые — сторонники Атамбаева, а вторые поддерживают Садыра Жапарова, которого хотят видеть в качестве главы правительства республики. В этот день в центре Бишкека сошлись митинги двух сторон.
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Напомним, беспорядки в Киргизии начались после парламентских выборов, прошедших 4 октября. Сторонники проигравших политических партий вышли на улицы Бишкека, захватили здание парламента и мэрии, а также сломали ворота местного СИЗО, освободив экс-президента республики Алмазбека Атамбаева и ряд бывших чиновников.
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