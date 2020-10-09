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Врача не удивили данные о побочных эффектах лекарства от коронавируса. Рано бить тревогу

Препарат не прошёл ещё всех исследований, в том числе с применением плацебо.

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Фото © ТАСС / Гердо Владимир

Обнаружение новых побочных эффектов у препаратов — это нормальное явление. Касается это и лекарства "Авиган". В России оно не прошло клинических плацебо-контролируемых исследований. Об этом заявила Лайфу завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.

Любые препараты, даже те, которые применяются в течение нескольких лет. Чем больше мы видим его в использовании, тем вероятность появления каких-то нежелательных явлений возрастает. То есть это набирается материал, и мы вполне можем видеть какие-то ранее не описанные нежелательные явления, — сказала медик.

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Врач добавил, что неважно — отечественный препарат или зарубежный, он должен проходить обязательный этап клинических исследований плацебо. Этого пока не было, так что медики вполне могут наблюдать некие нежелательные явления, которые ранее не были описаны.

Это тоже достаточно стандартная ситуация. Иногда вносятся нежелательные явления в уже инструкцию существующую, потому что накапливается определённый опыт, который надо оценивать, — заявила Кожевникова.

Как сообщалось, фармакологи обнаружили у препарата от коронавируса "Фавипиравир" и средств на его основе побочный эффект. Предупреждение о новых побочных эффектах появилось в инструкции к японскому препарату "Авиган". Там говорилось о возможном нарушении двигательных функций во время приёма данного лекарства.

В Росздравнадзоре таких побочных эффектов не обнаружили. Однако там уточнили, что в случае необходимости внесут изменения в инструкции российских лекарств для лечения CoViD-19 — "Коронавира" и "Арепливира".

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