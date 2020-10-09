Врача не удивили данные о побочных эффектах лекарства от коронавируса. Рано бить тревогу

Обнаружение новых побочных эффектов у препаратов — это нормальное явление. Касается это и лекарства "Авиган". В России оно не прошло клинических плацебо-контролируемых исследований. Об этом заявила Лайфу завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.

— Любые препараты, даже те, которые применяются в течение нескольких лет. Чем больше мы видим его в использовании, тем вероятность появления каких-то нежелательных явлений возрастает. То есть это набирается материал, и мы вполне можем видеть какие-то ранее не описанные нежелательные явления, — сказала медик.

Врач добавил, что неважно — отечественный препарат или зарубежный, он должен проходить обязательный этап клинических исследований плацебо. Этого пока не было, так что медики вполне могут наблюдать некие нежелательные явления, которые ранее не были описаны.

— Это тоже достаточно стандартная ситуация. Иногда вносятся нежелательные явления в уже инструкцию существующую, потому что накапливается определённый опыт, который надо оценивать, — заявила Кожевникова.

Как сообщалось, фармакологи обнаружили у препарата от коронавируса "Фавипиравир" и средств на его основе побочный эффект. Предупреждение о новых побочных эффектах появилось в инструкции к японскому препарату "Авиган". Там говорилось о возможном нарушении двигательных функций во время приёма данного лекарства.