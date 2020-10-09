Собянин: Власти Москвы "ничего не замазывают" в ситуации с коронавирусом

Власти Москвы предоставляют гражданам полную информацию по ситуации с коронавирусом и "ничего не замазывают", когда говорят о статистике. Об этом в пятницу заявил Сергей Собянин в эфире Первого канала.

— Город принимает необходимые решения. Но без того, чтобы люди откликнулись на эти меры, помогли сами себе и людям, которые окружают их, ничего не получится. Такие вещи можно делать только вместе, поверив друг другу. Мы даём полную информацию о том, что происходит в городе, не кривим душой, не перегибаем и ничего не замазываем. Как есть, так и есть, — заверил столичный мэр.

По его словам, власти прекрасно понимают, что люди устали от ограничений, однако всем нам нужно "собраться и продержаться ещё несколько месяцев," чтобы избежать коллапса из-за пандемии.

Напомним, что в России за минувшие сутки выявлено ещё 12 126 человек с коронавирусом. Это максимальное значение за всё время. Прежний антирекорд был поставлен 11 мая — 11 656 человек. При этом в Москве за сутки выявлен 3701 новый случай коронавируса. Причём за это же время в столице после лечения выздоровело 1424 пациента, а всего число поборовших болезнь превышает уже 259 тысяч.