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Собянин: Власти Москвы "ничего не замазывают" в ситуации с коронавирусом

По его словам, в мэрии прекрасно понимают, что люди устали от ограничений, однако всем нам нужно "собраться и продержаться ещё несколько месяцев".

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Фото © Агентство "Москва"

Власти Москвы предоставляют гражданам полную информацию по ситуации с коронавирусом и "ничего не замазывают", когда говорят о статистике. Об этом в пятницу заявил Сергей Собянин в эфире Первого канала.

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Дмитрий Песков не исключил принятия специальных мер, если тенденция продолжится.

Город принимает необходимые решения. Но без того, чтобы люди откликнулись на эти меры, помогли сами себе и людям, которые окружают их, ничего не получится. Такие вещи можно делать только вместе, поверив друг другу. Мы даём полную информацию о том, что происходит в городе, не кривим душой, не перегибаем и ничего не замазываем. Как есть, так и есть, — заверил столичный мэр.

По его словам, власти прекрасно понимают, что люди устали от ограничений, однако всем нам нужно "собраться и продержаться ещё несколько месяцев," чтобы избежать коллапса из-за пандемии.

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Она также уточнила период, когда ситуация в стране с CoViD-19 должна стабилизироваться.

Напомним, что в России за минувшие сутки выявлено ещё 12 126 человек с коронавирусом. Это максимальное значение за всё время. Прежний антирекорд был поставлен 11 мая — 11 656 человек. При этом в Москве за сутки выявлен 3701 новый случай коронавируса. Причём за это же время в столице после лечения выздоровело 1424 пациента, а всего число поборовших болезнь превышает уже 259 тысяч.

Рост числа заражённых в столице объясняется целым рядом факторов. Во-первых, горожане сдают больше тестов на CoViD-19 — каждый день проводится порядка 60 тысяч исследований на коронавирус. Также рост заболевших связывают с сезонными простудными заболеваниями, что характерно не только для России. К тому же москвичи в сентябре стали активнее пользоваться общественным и личным транспортом.

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