Охлобыстин напомнил о своём сане и объяснил отказ разрывать отношения с Ефремовым

Актёр, режиссёр и писатель Иван Охлобыстин не собирается прекращать общение с Михаилом Ефремовым, приговорённым к восьми годам колонии из-за смертельного ДТП в центре Москвы. Он напомнил, что с артистом его связывают не только дружеские, но и "крёстные" узы.
— Конечно, общаюсь. Михаил мой друг, он крёстный моей старшей дочери, я никогда не откажусь от него, хотя могу и не соглашаться с его гражданской позицией. Он — моя семья, и это несравнимо важнее любых политических пристрастий. Эти пристрастия преходящи, а семья — это навсегда, — сказал Охлобыстин в беседе с газетой "Петербургский дневник".
По его словам, как священник, он учит детей, что "всё тлен, кроме Бога и семьи, что счастлив только благодарный".
"Все довольны?!" Охлобыстин публично отреагировал на приговор ЕфремовуВпрочем, большинство подписчиков актёра резко ответили на вопрос.
Напомним, 8 сентября Михаила Ефремова признали виновным в ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. Артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима, но пока он находится на карантине в СИЗО. После приговора Ефремов решил поменять адвоката. А на его прежнего защитника Эльмана Пашаева обрушилась критика, и позже его лишили адвокатского статуса.
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