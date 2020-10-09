Охлобыстин напомнил о своём сане и объяснил отказ разрывать отношения с Ефремовым

Актёр, режиссёр и писатель Иван Охлобыстин не собирается прекращать общение с Михаилом Ефремовым, приговорённым к восьми годам колонии из-за смертельного ДТП в центре Москвы. Он напомнил, что с артистом его связывают не только дружеские, но и "крёстные" узы.

— Конечно, общаюсь. Михаил мой друг, он крёстный моей старшей дочери, я никогда не откажусь от него, хотя могу и не соглашаться с его гражданской позицией. Он — моя семья, и это несравнимо важнее любых политических пристрастий. Эти пристрастия преходящи, а семья — это навсегда, — сказал Охлобыстин в беседе с газетой "Петербургский дневник".

По его словам, как священник, он учит детей, что "всё тлен, кроме Бога и семьи, что счастлив только благодарный".