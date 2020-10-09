"Чуйка сработала". Лукашенко заявил, что предотвратил убийство Тихановской

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская едва не стала "сакральной жертвой" сторонников оппозиции. Для её спасения пришлось использовать элитное подразделение спецназа "Альфа". С таким заявлением в ходе заседания правительства выступил президент Александр Лукашенко. Он же попросил напомнить Тихановской об этой истории.
— Я снял 120 человек с этих улиц, которые работали там по отморозкам, для того чтобы не дать совершить это преступление. Замысел был типа Одессы (трагические события 2 мая 2014 года на юго-востоке Украины. — Прим. Лайфа). Поджечь штаб и обвинить власть. <...> Мы понимали, что может быть беда. Я отдал распоряжение. Мы под охраной, по её желанию, с людьми, которых она попросила, чтоб её сопровождали, вывезли её в Литву к детям, — заявил президент Белоруссии.
Также, по словам Александра Лукашенко, по просьбе Светланы Тихановской власти выделили ей 15 тысяч долларов, взятых из бюджетов госпредприятий, чтобы у неё были деньги на проживание в другой стране.
— "Большое спасибо вам", на шею, плакала. Вывезли. Более того, я отдал распоряжение нашему посольству в Литве, чтобы помогли ей во всём. Но её быстро взяли под контроль спецслужбы Литвы. Всё остальное вы знаете, — подытожил Лукашенко.
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Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты, которые продолжаются уже больше месяца. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. При этом Светлана Тихановская покинула страну. Позднее данные экс-кандидата на пост главы Белоруссии Светланы Тихановской появились в реестре разыскиваемых лиц МВД РФ. В ведомстве пояснили, что в России в отношении Тихановской никаких дел не возбуждалось, она разыскивается лишь в рамках соглашений СНГ.
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