"Чуйка сработала". Лукашенко заявил, что предотвратил убийство Тихановской

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская едва не стала "сакральной жертвой" сторонников оппозиции. Для её спасения пришлось использовать элитное подразделение спецназа "Альфа". С таким заявлением в ходе заседания правительства выступил президент Александр Лукашенко. Он же попросил напомнить Тихановской об этой истории.

— Я снял 120 человек с этих улиц, которые работали там по отморозкам, для того чтобы не дать совершить это преступление. Замысел был типа Одессы (трагические события 2 мая 2014 года на юго-востоке Украины. — Прим. Лайфа). Поджечь штаб и обвинить власть. <...> Мы понимали, что может быть беда. Я отдал распоряжение. Мы под охраной, по её желанию, с людьми, которых она попросила, чтоб её сопровождали, вывезли её в Литву к детям, — заявил президент Белоруссии.

Также, по словам Александра Лукашенко, по просьбе Светланы Тихановской власти выделили ей 15 тысяч долларов, взятых из бюджетов госпредприятий, чтобы у неё были деньги на проживание в другой стране.

— "Большое спасибо вам", на шею, плакала. Вывезли. Более того, я отдал распоряжение нашему посольству в Литве, чтобы помогли ей во всём. Но её быстро взяли под контроль спецслужбы Литвы. Всё остальное вы знаете, — подытожил Лукашенко.