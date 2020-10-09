Скрытое убийство. Психолог объяснила, почему россиянка морила дочь голодом и прятала в шкафу

Неготовность к материнству могла стать причиной того, что жительница города Карпинска едва не заморила голодом свою полуторагодовалую дочь. Такой версией поделилась с Лайфом семейный психолог Татьяна Фирсова.
— Отказ от ребёнка, или такое скрытое убийство — вот что мы в данном случае видим. Ребёнок в шкафу — он обречён просто на медленное умирание. Это, безусловно, одна из крайних форм трагедии. Что касается психологического понимания, то здесь мы сталкиваемся с эпизодом девиантного поведения <...> Неготовность женщины к материнству и так называемое нарушенное материнское чувство, — пояснила психолог.
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По словам Татьяны Фирсовой, у женщины могли быть другие ожидания по поводу появления ребёнка. Например, она могла воображать некий идеал — как малыша, так и жизни с мужчиной. Реальность же оказалась другой. В таком случае ребёнок выступает как существо, которое эти надежды обмануло. И он становится источником её страданий.
— Ну и, конечно, мы имеем сплошь и рядом 99% невротизм личности — тревожность, потребность какой-то благодарности и неосознанное чувство вины, — добавила Фирсова.
Напомним, что младенца в шкафу нашли подружки, которые пришли в гости к горе-мамаше. Одна из них рыдала, другая вспоминала, как просила отдать малышку ей.
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