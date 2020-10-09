Раненный при обстреле храма в Нагорном Карабахе: Прозвучал взрыв страшной силы, нас раскидало по сторонам

По словам Гранта Бадаляна, они приехали снять сюжет о разрушениях в соборе после предыдущей бомбёжки. Вокруг не было военных, внутри находились только они втроём, а снаружи храма — лишь его настоятель и несколько мирных жителей.

— Прозвучал взрыв такой страшной силы. Нас раскидало по сторонам. Мне повезло и Левону чуть больше, чем Юрию. У Юры пострадало лёгкое. У меня раздроблена рука по касательной, ранения. Мы смогли выбраться, слава богу, сознание никто не потерял. Дальше нам стали оказывать помощь местные жители. Очень быстро и оперативно. Надо признать, помощь была оказана на высочайшем уровне во всех смыслах, — поделился Грант Бадалян.