Раненный при обстреле храма в Нагорном Карабахе: Прозвучал взрыв страшной силы, нас раскидало по сторонам

По словам Гранта Бадаляна, они приехали снять сюжет о разрушениях в соборе после предыдущей бомбёжки. Вокруг не было военных, внутри находились только они втроём, а снаружи храма — лишь его настоятель и несколько мирных жителей.
— Прозвучал взрыв такой страшной силы. Нас раскидало по сторонам. Мне повезло и Левону чуть больше, чем Юрию. У Юры пострадало лёгкое. У меня раздроблена рука по касательной, ранения. Мы смогли выбраться, слава богу, сознание никто не потерял. Дальше нам стали оказывать помощь местные жители. Очень быстро и оперативно. Надо признать, помощь была оказана на высочайшем уровне во всех смыслах, — поделился Грант Бадалян.
За время съёмок все они очень сдружились, потому намерены и дальше держаться вместе: "Мы приехали сюда втроём и уедем отсюда втроём".
За секунды до обстрела. Лайф публикует кадры из храма в Нагорном Карабахе, где ранило журналистовЕщё до этого в своде были зияющие дыры, как от прямого попадания снарядов.
Напомним, обострение в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября, Азербайджан и Армения обвинили друг друга в применении оружия и начали публиковать видеоролики обоюдного уничтожения техники. Страны ввели военное положение. Находящийся в столице НКР — Степанакерте — военкор Лайфа зафиксировал факт обстрела мирного города артиллерией. Позднее стало известно о ранении двух российских журналистов в Карабахе.
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