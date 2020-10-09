В основе лекарства Трампа от коронавируса оказалась кровь трёх сингапурцев

Препарат, который применялся для лечения президента США Дональда Трампа от коронавируса, разработан на основе образцов крови трёх переболевших CoViD-19 сингапурцев. Об этом сообщает издание Straits Times со ссылкой на главу отдела исследований Национального центра инфекционных заболеваний (NCID) Дэвида Лая.
По его словам, американская биотехнологическая компания Regeneron Pharmaceuticals получила от NCID образцы крови пяти выздоровевших от коронавируса пациентов, отказавшись от прав интеллектуальной собственности. Компания Regeneron при создании препарата использовала только три предоставленных образца.
Российские учёные сообщили о разработке препарата, схожего с лекарством Трампа от коронавирусаЭто "нейтрализующий коктейль" из антител.
Американское лекарство под названием REGN-COV2 представляет собой коктейль из двух видов антител — белков, которые борются с инфекциями и препятствуют проникновению вируса в клетки человека. В компании Regeneron сообщили, что Трамп после госпитализации с коронавирусом получил инъекцию этого коктейля. После выздоровления американский лидер распорядился бесплатно раздавать "президентское" лекарство.
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