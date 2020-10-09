В основе лекарства Трампа от коронавируса оказалась кровь трёх сингапурцев

Препарат, который применялся для лечения президента США Дональда Трампа от коронавируса, разработан на основе образцов крови трёх переболевших CoViD-19 сингапурцев. Об этом сообщает издание Straits Times со ссылкой на главу отдела исследований Национального центра инфекционных заболеваний (NCID) Дэвида Лая.

По его словам, американская биотехнологическая компания Regeneron Pharmaceuticals получила от NCID образцы крови пяти выздоровевших от коронавируса пациентов, отказавшись от прав интеллектуальной собственности. Компания Regeneron при создании препарата использовала только три предоставленных образца.