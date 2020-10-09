Учёные выяснили, сколько держится иммунитет к коронавирусу

Американские и канадские учёные-иммунологи провели два новых исследования и выяснили, что антитела к коронавирусу сохраняются в организме уже перенёсшего CoViD-19 человека не менее трёх месяцев. Подробные результаты опубликованы в журнале Science Immunology.
В ответ на вирус SARS-CoV-2, вызывающий коронавирусную инфекцию, иммунная система человека начинает вырабатывать специальные белки, которые называют антителами. От того, насколько долго в крови переболевшего сохраняются антитела класса IgG, зависит и длительность его защиты от повторного заражения вирусом.
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Согласно данным первого исследования, американские учёные собрали образцы крови 343 бывших пациентов массачусетской больницы, которые перенесли CoViD-19 в средней и тяжёлой формах. Анализ проводился спустя четыре месяца с момента проявления первых симптомов.
В итоге у большинства пациентов, у которых выраженная симптоматика сохранялась в течение 14 дней и более, уровень IgG остался повышенным и через четыре месяца. Это означает, что такие люди, скорее всего, будут защищены от повторного заражения коронавирусом на этот период времени. При этом антитела IgA и IgM оказались менее "живучими" и снижались до низких уровней в течение двух с половиной месяцев или даже быстрее.
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Во втором исследовании, проведённом канадскими учёными, участвовало 402 бывших пациента больницы святого Михаила в Торонто. Медики подтвердили, что, как и в первом случае, антитела IgA и IgM распадались быстро, в то время как IgG оставались в крови на высоком уровне относительно долго — более трёх месяцев. Максимально долгий зафиксированный срок сохранения антител IgG составил 115 дней.
Учёные сделали ещё одно важное открытие: антитела сохраняются не только в крови, но и в слюне, таким образом, её можно будет использовать в качестве альтернативной биожидкости для проведения тестирования. Это особенно актуально при выявлении первично инфицированных людей, поскольку стандартный тест ПЦР (мазок из носа) эффективен лишь в первые дни после предполагаемого заражения, а затем он теряет свою чувствительность. По мнению медиков, для пациентов, у которых симптомы заболевания сохраняются не менее восьми дней, ПЦР можно дополнить тестом на специфические антитела в слюне.
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