Учёные выяснили, сколько держится иммунитет к коронавирусу

Американские и канадские учёные-иммунологи провели два новых исследования и выяснили, что антитела к коронавирусу сохраняются в организме уже перенёсшего CoViD-19 человека не менее трёх месяцев. Подробные результаты опубликованы в журнале Science Immunology.

В ответ на вирус SARS-CoV-2, вызывающий коронавирусную инфекцию, иммунная система человека начинает вырабатывать специальные белки, которые называют антителами. От того, насколько долго в крови переболевшего сохраняются антитела класса IgG, зависит и длительность его защиты от повторного заражения вирусом.

Согласно данным первого исследования, американские учёные собрали образцы крови 343 бывших пациентов массачусетской больницы, которые перенесли CoViD-19 в средней и тяжёлой формах. Анализ проводился спустя четыре месяца с момента проявления первых симптомов.

В итоге у большинства пациентов, у которых выраженная симптоматика сохранялась в течение 14 дней и более, уровень IgG остался повышенным и через четыре месяца. Это означает, что такие люди, скорее всего, будут защищены от повторного заражения коронавирусом на этот период времени. При этом антитела IgA и IgM оказались менее "живучими" и снижались до низких уровней в течение двух с половиной месяцев или даже быстрее.

Во втором исследовании, проведённом канадскими учёными, участвовало 402 бывших пациента больницы святого Михаила в Торонто. Медики подтвердили, что, как и в первом случае, антитела IgA и IgM распадались быстро, в то время как IgG оставались в крови на высоком уровне относительно долго — более трёх месяцев. Максимально долгий зафиксированный срок сохранения антител IgG составил 115 дней.