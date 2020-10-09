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Шах и мат, бабуля. Врачи опровергли связь прогулки без шапки и менингита

А выводить маленького ребёнка на улицу можно, даже если у него есть небольшая температура.

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Выяснилось, что, вопреки распространённому мнению российских бабушек, прогулка без шапки в холодную погоду не может спровоцировать менингит у ребёнка. Для того чтобы заболеть, нужно подхватить возбудитель данного вируса. Об этом заявил педиатр Илья Богданов в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По его словам, если ребёнок прогуляется без шапки в прохладную погоду и не встретит на своём пути вирус менингита, то вероятность заражения равна нулю. Однако при наличии у ребёнка локального переохлаждения встреча с возбудителем вируса может спровоцировать воспаление, поскольку иммунитет ослаблен.

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Врач подчеркнул, что в морозную погоду как детям, так и взрослым настоятельно не рекомендуется выходить на улицу без шапки, чтобы не получить переохлаждение.

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Также Богданов отметил, что выводить маленького ребёнка на улицу можно, даже если у него имеется небольшая температура. В этом случае необходимо ориентироваться на самочувствие малыша.

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