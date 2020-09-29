"Могу не есть целый день". Что поклонница голодания фигуристка Сотникова советует детям?

Вот так олимпийская чемпионка Сочи Аделина Сотникова выглядела в декабре 2018 года.

Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

А вот так она выглядит сейчас. Потерянные килограммы бросаются в глаза, не правда ли?

Конечно, всех интересует вопрос, как фигуристке удалось привести себя в такую форму, да ещё и после окончания спортивной карьеры. Ответ прост: Сотникова не ест. Вообще.

Впервые об экстремальном похудении фигуристка рассказала в апреле 2020 года — через месяц после того, как всё-таки объявила об окончательном уходе из спорта. Тогда Аделина призналась, что за четыре месяца потеряла 12 килограммов. И причиной для такой резкой потери веса стали отнюдь не регулярные тренировки и правильное питание.

Сначала села на диету, вес очень плохо уходил, а потом начались зимние сказки, нервы, почти не ела, а порой и вообще за целый день только жидкость была у меня в организме. За время выступлений так и скинула. На самом деле так худеть нельзя… это для здоровья очень вредно Аделина Сотникова

Тогда олимпийская чемпионка ещё отмечала вред такого способа, однако затем перестала видеть в нём зло. В июне Сотникова открыла для себя тотальное голодание и на протяжении трёх дней не ела вообще ничего, одновременно с этим не прекращая заниматься спортом.

Новый виток пропаганды голодовок случился на днях. Аделину спросили о том, как она поддерживает форму, и её ответ был весьма категоричен и прозвучал как руководство к действию.

Хочешь быть худой, закрой рот на замок. Меньше есть, больше спорта. Могу не есть целый день. В общем, как можно меньше еды. Мой организм всё выдерживает! Столько разных диет было в моей жизни, стрессов, переживаний, нагрузок, голоданий — и ничего, жива Аделина Сотникова

Фото © Instagram / adelina_sotnikova14

Однако если раньше слова Сотниковой о голодании можно было воспринимать как блажь или осознанный выбор взрослого человека, то теперь они приобретают совсем другой подтекст, ведь недавно олимпийская чемпионка стала тренером и открыла собственную школу фигурного катания.

Один из девизов Sotka School — выкладываться на 100%. Но, если юные подопечные Аделины стопроцентно забудут о еде, как их наставница, ничего хорошего из этого явно не выйдет. Именно об этом говорит коллега Сотниковой по цеху, фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду. Она предостерегает молодых спортсменок и просит их не следовать советам Сотниковой.

Сотникова в 2015 году. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Не слушайте её, пожалуйста, девочки, ваше тело — ваш дом. Главное — это здоровые отношения с собой. Не лезьте в наше болото, не повторяйте наши ошибки. Это очень большая проблема, и молчать уже просто нельзя Елизавета Худайбердиева

Не слушайте ее, пожалуйста, девочки, ваше тело - ваш дом 🏡

Главное, это здоровые отношения с собой

Не лезьте в наше болото, не повторяйте наши ошибки 😭 https://t.co/hrPQC7kSZI — Elizaveta K. Khudaiberdieva (@elizabeth_KHUDA) September 24, 2020

У фигуристок особенные отношения с весом. Каждый лишний грамм влияет на прыжки. Ещё свежи в памяти истории о том, как Алина Загитова даже воду боялась пить, лишь полоская рот, а Юлия Липницкая страдала из-за анорексии, которая стала одной из причин завершения её карьеры. У Сотниковой с весом тоже всегда было непросто. По словам фигуристки, ей часто приходилось сидеть на диетах, потому что у неё есть свои мучные слабости.

Был момент, когда ела только то, что прописано диетологом: начался переходный возраст — каждый грамм на счету. Все знают, что у Юли Липницкой были проблемы с этим, она лечилась, меня это обошло стороной. Я могла себя контролировать, но сладкое не могла не есть — я сладкоежка жуткая Аделина Сотникова

Однако в начале 2019 года Аделина сумела побороть эту зависимость. Но тут началась уже другая — от голодания.

Раньше я при стрессе ела, а полгода назад перестала, в итоге просто сдулась Аделина Сотникова