Русские ставят НХЛ на колени! Кучеров — новый король, его "Тампа" ликует

Для четверых русских парней минувший вечер в канадском городе Эдмонтоне стал поистине серебряным. Именно из этого благородного металла сделан вручаемый победителю плей-офф 15,5-килограммовый главный приз Национальной хоккейной лиги — Кубок Стэнли, который игроки "Тампы-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский, Михаил Сергачёв, Никита Кучеров и Александр Волков подняли над канадским льдом после финальной битвы с "Далласом".

Сразу четверо россиян стали обладателями Кубка Стэнли

Выиграть этот трофей мечтают многие хоккеисты по всему миру, но, учитывая, что в НХЛ конкуренция среди команд на очень высоком уровне, сделать это невероятно сложно, а повторить успех, за которым стоит тяжелейший труд спортсмена, и вовсе получается далеко не у всех. И многие из них позавидовали бы молодому 23-летнему российскому нападающему Александру Волкову. Парень только в последней игре вышел на лёд в составе молний и с ходу стал обладателем Кубка Стэнли.

Не только Волков, но и остальные трое его соотечественников впервые в карьере поднялись на вершину клубного хоккея. У каждого из них был свой путь к успеху, и каждый из них внёс огромный вклад в общую победу. К примеру, защитник Михаил Сергачёв был надёжен в обороне, а также в свойственной ему манере продуктивно подключался к атакам, на последнем рубеже уверенно действовал Василевский, ну а лидер "Тампы" Никита Кучеров не только стал лучшим бомбардиром турнира, но и побил рекорд Павла Буре по голам в плей-офф, который легендарный нападающий установил в бытность игроком.

Неудивительно, что от переизбытка положительных эмоций Никита Кучеров не смог на словах передать, как он счастлив в эти мгновения.

Чувствую себя прекрасно, только вряд ли сейчас смогу описать вам мои ощущения Никита Кучеров Нападающий "Тамп-Бэй Лайтнинг"

Хочется надеяться, что, став с 34 набранными очками лучшим бомбардиром плей-офф и прикоснувшись к Кубку Стэнли, Никита скинет с себя некий груз, станет чаще общаться с прессой и, может быть, когда-нибудь расскажет общественности о своём непростом пути к этой долгожданной победе в необычном сезоне.

Пандемия и сезон

А сезон и действительно получился необычным. Перед стартом плей-офф никто не был уверен, доиграют ли его команды до конца или же придётся его свернуть и сосредоточиться на новом сезоне. Но руководство лиги в лице Гэри Беттмэна на высшем уровне провело заключительную часть, не дав коронавирусу и шанса вновь спутать все карты.

Этому безмерно рад голкипер Андрей Василевский, чей вклад в победу молний сложно переоценить. Для российской стены наступило самое важное время в жизни, и он по праву может им наслаждаться, попивая шампанское из легендарного Кубка Стэнли, из которого в своё время упивались чемпионским напитком Владимир Тарасенко, Александр Овечкин, Евгений Малкин и другие русские хоккеисты.

Я благодарен всем партнёрам, что смог сыграть на ноль в этот вечер. Незабываемые ощущения. Это самое важное время в моей жизни Андрей Василевский Вратарь "Тампа-Бэй Лайтнинг"

С облегчением после сделанного дела выдохнули не только хоккеисты, но и тренерский штаб, на который по традиции ложится огромная ответственность за итоговый результат команды. Несчётное количество нервных клеток оставил на скамейке запасных главный тренер чемпионов Джон Купер. Теперь самое время их восстановить шампанским.

Этот финал запомнится болельщикам как русское противостояние, так как сразу семь представителей отечественной школы хоккея приняли в нём участие. Не все были довольны его итогом. Для Александра Радулова, Антона Худобина и Дениса Гурьянова сейчас наступило не самое весёлое время. Такие поражения невозможно вычеркнуть из головы в ближайшие дни, однако опыт все трое получили бесценный, да и само по себе участие в финале Кубка Стэнли очень почётно.