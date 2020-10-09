Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Вертолёт с найденной в шкафу истощённой малышкой вылетел в Екатеринбург

Девочку доставят в Областную детскую клиническую больницу № 1.

1036

Видео © LIFE

Вертолёт медицины катастроф с истощённой полугодовалой малышкой, которую мать с рождения прятала в шкафу, вылетел из Краснотурьинска в Екатеринбург. По данным источника Лайфа в экстренных службах, состояние ребёнка крайне тяжёлое.

Маленькую пациентку доставят в Областную детскую клиническую больницу № 1. Там проведут медэкспертизу, чтобы определить степень тяжести вреда, причинённого здоровью девочки. В отношении матери может быть рассмотрен вопрос о переквалификации статьи на "Покушение на убийство малолетнего ребёнка". Сейчас уголовное дело расследуется по статье "Истязание малолетнего".

"Ты ребёнка испортила". Появилось видео с женщинами, которые нашли младенца в шкафу подруги

Одна из них признаётся, что предлагала отдать ребёнка ей.

Ранее сообщалось, что в городе Карпинске Свердловской области женщины нашли истощённого новорождённого ребёнка в шкафу у подруги во время пьянки. Оказалось, что мать родила полгода назад и всё это время прятала малышку, морила её голодом. Сама женщина заявила, что дочь не всё время жила в шкафу.

Выбор редакции

Скрытое убийство. Психолог объяснила, почему россиянка морила дочь голодом и прятала в шкафу

сегодня в 13:23

"Ты ребёнка испортила". Появилось видео с женщинами, которые нашли младенца в шкафу подруги

сегодня в 12:22

Под Рязанью потушили пожар на складах с боеприпасами

сегодня в 14:51

Верховный суд Украины запретил Зеленскому выступать на русском языке

сегодня в 14:29

Модель пустили на рейс, только когда она надела футболку пилота и прикрыла свой откровенный наряд

сегодня в 14:34

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.