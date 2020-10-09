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Как сделать похороны чуть веселее. В Москве показали креативные надгробия, которые повергнут в шок

Организаторы конкурса для дизайнеров решили развеять флёр скуки и безнадёжности, который обычно витает над кладбищем.

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Фото © dark-design.collectivearts.ru

В Гостином Дворе с 8 по 11 октября проходит выставка "АРХ Москва", в которой среди прочих представлены необычные работы. Над ними старались дизайнеры со всей России, которые заняли призовые места в конкурсе на самое необычное надгробие.

Фото © dark-design.collectivearts.ru

Фото © dark-design.collectivearts.ru

По мнению организаторов портала CollectiveArts, кладбище у всех ассоциируется с чем-то серым и унылым. Они же предложили представить, как выглядели бы захоронения в будущем, если бы кладбище стало не последним пристанищем, а арт-объектом, который хочется посещать по своей воле.

Фото © dark-design.collectivearts.ru

Фото © dark-design.collectivearts.ru

Художникам и дизайнерам давался целый месяц — с 11 августа по 11 сентября, чтобы реализовать свою задумку. Они должны были учитывать материал изготовления и быть приближенными к реальности, ведь надгробия победителей будут воспроизведены в жизни IT-проектом в сфере ритуальных услуг.

Фото © dark-design.collectivearts.ru

Фото © dark-design.collectivearts.ru

За первое место победитель получил 66 666 рублей, за места со второго по четвёртое, — соответственно, меньше, и ещё пять сертификатов по 6666 рублей получили дизайнеры, завоевавшие сердца публики.

Фото © dark-design.collectivearts.ru

Фото © dark-design.collectivearts.ru

Представленные на конкурс работы отличались своей оригинальностью, предлагая из серьёзного надгробия сделать страничку в соцсети, табличку "Не беспокоить", лестницу в небо или игру, которая подошла к концу.

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