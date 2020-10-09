Ратаковски в маленьком бикини насладилась тёплой погодой, устроив фанатам жару как в тропиках

Популярная американская модель устала продвигать чужой бизнес, поэтому занялась своим. 29-летняя звезда каждый сезон пополняет коллекции своего нижнего белья, купальников и домашней одежды. А чтобы простимулировать поклонников приобретать новинки, она их демонстрирует на себе. Но раз за разом девушка всё никак не может уяснить, что фанаты на таких фото любуются вовсе не её стильным гардеробом.

Фото © Instagram / inamoratawoman

На новом снимке Эмили предстала в красно-коричневом атласном купальнике, который с трудом прикрыл прелести модели, оставив её на границе приличия. Золотые украшения и бежевые босоножки со шнуровкой идеально сочетались с загорелой кожей девушки. А поза только подчёркивала бесконечную длину ног Эмили. Поклонники купальник не заметили, зато вот идеальную фигуру кумира — да.

Фото © Instagram / inamoratawoman

Быть настолько совершенной просто незаконно diegobarco12

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Фото © Instagram / inamoratawoman