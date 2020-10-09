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Ратаковски в маленьком бикини насладилась тёплой погодой, устроив фанатам жару как в тропиках

Модель раз за разом совершает одну и ту же ошибку, рекламируя купальники своего бренда на себе.

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Фото © Instagram / inamoratawoman

Популярная американская модель устала продвигать чужой бизнес, поэтому занялась своим. 29-летняя звезда каждый сезон пополняет коллекции своего нижнего белья, купальников и домашней одежды. А чтобы простимулировать поклонников приобретать новинки, она их демонстрирует на себе. Но раз за разом девушка всё никак не может уяснить, что фанаты на таких фото любуются вовсе не её стильным гардеробом.

Фото © Instagram / inamoratawoman

Фото © Instagram / inamoratawoman

На новом снимке Эмили предстала в красно-коричневом атласном купальнике, который с трудом прикрыл прелести модели, оставив её на границе приличия. Золотые украшения и бежевые босоножки со шнуровкой идеально сочетались с загорелой кожей девушки. А поза только подчёркивала бесконечную длину ног Эмили. Поклонники купальник не заметили, зато вот идеальную фигуру кумира — да.

Фото © Instagram / inamoratawoman

Фото © Instagram / inamoratawoman

Быть настолько совершенной просто незаконно

diegobarco12

Ты будто сама мать-природа

heykaterose

Какая же ты прекрасная

outlaw_le

Фото © Instagram / inamoratawoman

Фото © Instagram / inamoratawoman

Эмили Ратаковски — 29-летняя модель из Великобритании, которая долгое время живёт в США. Девушка смогла добиться большой популярности в фешен-индустрии, появляясь на обложках авторитетных изданий и демонстрируя на подиумах новые коллекции. Но на этом успех модели не закончился: она снялась в нескольких фильмах и клипах известных исполнителей, таких как Maroon 5, Роберт Тик и Дима Билан. В своём инстаграме звезда часто выкладывает откровенные фото, за что ей особенно благодарны 26,8 млн подписчиков.

Ратаковски в купальнике устроила откровенную съёмку, усложнив фанатам жизнь новыми ракурсами

Впрочем, судя по комментариям, мало кто из них был против такого поворота событий.

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