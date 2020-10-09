Популярная американская модель устала продвигать чужой бизнес, поэтому занялась своим. 29-летняя звезда каждый сезон пополняет коллекции своего нижнего белья, купальников и домашней одежды. А чтобы простимулировать поклонников приобретать новинки, она их демонстрирует на себе. Но раз за разом девушка всё никак не может уяснить, что фанаты на таких фото любуются вовсе не её стильным гардеробом.
На новом снимке Эмили предстала в красно-коричневом атласном купальнике, который с трудом прикрыл прелести модели, оставив её на границе приличия. Золотые украшения и бежевые босоножки со шнуровкой идеально сочетались с загорелой кожей девушки. А поза только подчёркивала бесконечную длину ног Эмили. Поклонники купальник не заметили, зато вот идеальную фигуру кумира — да.
Быть настолько совершенной просто незаконно
diegobarco12
Ты будто сама мать-природа
heykaterose
Какая же ты прекрасная
outlaw_le
Эмили Ратаковски — 29-летняя модель из Великобритании, которая долгое время живёт в США. Девушка смогла добиться большой популярности в фешен-индустрии, появляясь на обложках авторитетных изданий и демонстрируя на подиумах новые коллекции. Но на этом успех модели не закончился: она снялась в нескольких фильмах и клипах известных исполнителей, таких как Maroon 5, Роберт Тик и Дима Билан. В своём инстаграме звезда часто выкладывает откровенные фото, за что ей особенно благодарны 26,8 млн подписчиков.
WOW-girls
Ратаковски в маленьком бикини насладилась тёплой погодой, устроив фанатам жару как в тропиках
сегодня в 10:44
Девушка родила четверняшек и спустя два месяца честно показала, во что превратился её живот
вчера в 12:15
Дочь Сталлоне удивила его поклонников, выложив соблазнительное фото с отдыха
вчера в 07:39
Комментариев: 0