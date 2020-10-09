Волочкова села на шпагат, чтобы послушать свадебный марш в исполнении любимого — видео

Особняк Анастасии Волочковой огласили звуки марша Мендельсона в исполнении её возлюбленного. Таким видео она поделилась в "Инстаграме". Балерина сидит в кресле на шпагате, между ног у неё — плюшевая игрушка, а некий мужчина в розовом одеянии делает вид, что играет на фортепьяно.

— Свадебный марш руками любимого, — подписала эти кадры знаменитость.

Предполагается, что прима-балерина готовится к свадьбе, которая намечена на 10 октября из-за красивой даты — 10.10.2020. Впрочем, состоится ли торжество, пока не известно.