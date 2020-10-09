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Волочкова села на шпагат, чтобы послушать свадебный марш в исполнении любимого — видео

Балерина предусмотрительно не позволила пользователям Сети комментировать эту сцену.

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Особняк Анастасии Волочковой огласили звуки марша Мендельсона в исполнении её возлюбленного. Таким видео она поделилась в "Инстаграме". Балерина сидит в кресле на шпагате, между ног у неё — плюшевая игрушка, а некий мужчина в розовом одеянии делает вид, что играет на фортепьяно.

— Свадебный марш руками любимого, — подписала эти кадры знаменитость.

Предполагается, что прима-балерина готовится к свадьбе, которая намечена на 10 октября из-за красивой даты — 10.10.2020. Впрочем, состоится ли торжество, пока не известно.

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С женихом певица познакомилась у него на дне рождения.

Балерина не выдаёт личность будущего супруга до сих пор. В каждом новом посте она лишь понемногу приоткрывает завесу тайны. Из последнего видео поклонники звезды узнали только то, что её жених, похоже, не особенно владеет навыками игры на фортепиано: движения его пальцев не совпадают со звучащей фонограммой.

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