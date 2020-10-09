Пользователи с интересом разглядывали фото 1900 года, но одна едва заметная деталь привела их в ужас

Одна из пользовательниц поделилась на форуме Mumsnet чёрно-белым снимком, сделанным в 1990 году на льняной фабрике в Белфасте, Ирландия. На нём предстали работницы в униформе, которые стояли в несколько рядов.
На первый взгляд на фото нет ничего необычного. И сначала пользователи не могли понять, чем кадр напугал автора поста. Но потом присмотрелись внимательнее и тоже застыли от страха. Юзеры заметили, что почти все девушки стоят, сложив руки перед собой. Однако на плече у одной из них из ниоткуда появилась кисть, которая непонятно кому принадлежит.
Из ниоткуда появляется жуткая рука
На плече одной из женщин есть рука, но нет человека, кому она могла бы принадлежать. Странно и немного тревожно
Многие пользователи были готовы поверить в призраков, находя странные детали объяснения, связанные только с мистикой. Однако другие решили, что это могли быть просто складки ткани, искажение или даже фотошоп.
Это либо фотошоп, либо складки ткани
WOW-news
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