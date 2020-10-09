Пользователи с интересом разглядывали фото 1900 года, но одна едва заметная деталь привела их в ужас

Одна из пользовательниц поделилась на форуме Mumsnet чёрно-белым снимком, сделанным в 1990 году на льняной фабрике в Белфасте, Ирландия. На нём предстали работницы в униформе, которые стояли в несколько рядов.

На первый взгляд на фото нет ничего необычного. И сначала пользователи не могли понять, чем кадр напугал автора поста. Но потом присмотрелись внимательнее и тоже застыли от страха. Юзеры заметили, что почти все девушки стоят, сложив руки перед собой. Однако на плече у одной из них из ниоткуда появилась кисть, которая непонятно кому принадлежит.