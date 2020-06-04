Пользователь Reddit выставил фото обычной клумбы, отказываясь верить, что это на самом деле

Пользователь Reddit с ником ThaddeusMaximus2906 из Штатов поделился снимком, над которым ему пришлось поломать голову. Сначала парень увидел на фото почву с растениями, однако вскоре понял, что это совсем не так. Зелёные кустики на тёмно-сером фоне оказались площадью, где среди деревьев собрались толпы людей.

Сначала я подумал, что это маленькие кустики на гравийной клумбе. Нет. Это протесты в Бостоне — 2020 ThaddeusMaximus2906

Фото © Reddit / ThaddeusMaximus2906

Пост набрал более 68 тысяч лайков. И многие юзеры попались в ту же ловушку, что и автор, несмотря на то что он сам дал ответ на терзавшую его загадку. Пользователи писали, что кустики на фото похожи на мох, растущий на камне, и не понимали, что не так.

По-моему, это мох на камне Magmafrost13

Больше похоже на мох в песке AjaxOrion

Фото © Reddit / ThaddeusMaximus2906