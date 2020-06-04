Пользователь Reddit с ником ThaddeusMaximus2906 из Штатов поделился снимком, над которым ему пришлось поломать голову. Сначала парень увидел на фото почву с растениями, однако вскоре понял, что это совсем не так. Зелёные кустики на тёмно-сером фоне оказались площадью, где среди деревьев собрались толпы людей.
Сначала я подумал, что это маленькие кустики на гравийной клумбе. Нет. Это протесты в Бостоне — 2020
ThaddeusMaximus2906
Пост набрал более 68 тысяч лайков. И многие юзеры попались в ту же ловушку, что и автор, несмотря на то что он сам дал ответ на терзавшую его загадку. Пользователи писали, что кустики на фото похожи на мох, растущий на камне, и не понимали, что не так.
По-моему, это мох на камне
Magmafrost13
Больше похоже на мох в песке
AjaxOrion
Однако те, кто внимательно прочёл пост и приблизил кадр, смогли разглядеть на нём деревья и сотни людей, высыпавших на улицу в рамках протестов. Они начались из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицейскими в Миннеаполисе 25 мая.
WOW-news
Пользователь Reddit выставил фото обычной клумбы, отказываясь верить, что это на самом деле
сегодня в 15:51
Как сложилась жизнь той девочки, которая в 5 лет получила страшные ожоги и перенесла 200 операций
сегодня в 14:50
Русский ресторан "Пушкин" во время протестов в США отстоял "жених" Волочковой
сегодня в 10:34