Верховный суд Украины запретил Зеленскому выступать на русском языке

Украинский президент Владимир Зеленский обязан использовать только государственный украинский язык во время выполнения служебных обязанностей на посту главы государства. Так постановил Верховный суд по иску одного из граждан страны.

В частности, украинца возмутил тот факт, что в самом начале своего президентства Зеленский использовал исключительно русский язык во время своего выступления на форуме интернет-деятелей iForum-2019. Он состоялся 23 мая 2019 года. Изначально суд не удовлетворил заявленных истцом требований в полном объёме. Тогда мужчина подал апелляцию, которую рассматривал Верховный суд.

— Рассмотрев апелляционную жалобу истца, Большая палата Верховного суда указала на то, что при исполнении служебных обязанностей президент Украины обязан общаться на государственном языке, — сообщается на сайте суда.

В то же время в суде пояснили, что за нарушение постановления суда вне рамок политической деятельности Зеленский будет нести лишь политическую, а не юридическую ответственность.

Напомним, ещё в прошлом году Зеленский признался, что недостаточно хорошо знает украинский язык и ему предстоит его "подтянуть". При этом ещё до избрания главой государства комик критиковал законопроект своего предшественника Петра Порошенко об использовании исключительно украинского языка. Зеленский пообещал проверить документ на соответствие конституции Незалежной "сразу после вступления в должность", а также рассмотреть вопрос об особом статусе русского языка для Донбасса. Чего в итоге не сделал.

Хотя сам же во время выступления на инаугурации в здании парламента периодически переходил на русскую речь, за что был прерван замечанием со стороны Олега Ляшко. Депутат требовал, чтобы Зеленский говорил исключительно на украинском языке.