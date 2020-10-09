Антисептики утяжелили осеннюю аллергию у москвичей

Московские врачи заявили об увеличении количества пациентов с аллергией, вызванной плесневыми грибами и антисептиками. Одной из причин роста больных стала тёплая осень, которая побудила жителей столицы к частым прогулкам по паркам и скверам, рассказала иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

По её словам, аллергия на плесневые грибы, содержащиеся на стенах старых домов, в опавших листьях и влажной почве, достаточно распространена. К её симптомам относят насморк, чиханье, сыпь на коже, в некоторых случаях могут слезиться глаза. В более тяжёлых формах болезни у пациентов затруднено дыхание.

Её коллега терапевт Татьяна Романенко отметила, что в последнее время стало больше жалоб на аллергические реакции на антисептики. Врач призвала разумно ко всему относиться и не обрабатывать санитайзерами руки и всё вокруг слишком часто.

— У меня появилось много пациентов, которые раньше не страдали аллергическими проявлениями, а теперь они у них есть. Здесь проблема в том, что люди моют поверхности, полы и окна с антисептиком. Также мне пациенты рассказывают, что их дома чем-то химическим обрабатывают — это всё в том числе негативно сказывается на здоровье, — объяснила она в беседе с NEWS.ru.

Врач также посоветовала чаще проветривать помещения, а всем уже ставшие привычными антисептики заменить на мыло. Дезинфекцию дома она призывает делать только в маске и перчатках.