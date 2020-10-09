В РФ разрешили полёты за рубеж ещё из четырёх городов

Правительство РФ разрешило осуществлять полёты за рубеж ещё из четырёх городов — Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска. Решение вступает в силу уже с сегодняшнего дня.

— С 9 октября в перечень пунктов Российской Федерации, из которых возобновлено международное авиасообщение в ранее открытые пункты иностранных государств, включаются Самара, Владивосток, Грозный и Красноярск, — говорится в сообщении Росавиации.

Таким образом, улететь в страны, открывшие границы для россиян, можно теперь из 10 городов. Помимо вышеупомянутых это ещё Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казань, Калининград и Новосибирск.