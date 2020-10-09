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В РФ разрешили полёты за рубеж ещё из четырёх городов

В настоящий момент границы для россиян открыли 11 стран.

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Фото: © Pixabay

Правительство РФ разрешило осуществлять полёты за рубеж ещё из четырёх городов — Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска. Решение вступает в силу уже с сегодняшнего дня.

С 9 октября в перечень пунктов Российской Федерации, из которых возобновлено международное авиасообщение в ранее открытые пункты иностранных государств, включаются Самара, Владивосток, Грозный и Красноярск, — говорится в сообщении Росавиации.

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Решение должно приниматься с учётом эпидемиологической обстановки, отметили в министерстве.

Таким образом, улететь в страны, открывшие границы для россиян, можно теперь из 10 городов. Помимо вышеупомянутых это ещё Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казань, Калининград и Новосибирск.

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Помимо российских городов в списке также есть страны, рейсы в которые ещё не возобновлены.

Сейчас из России можно вылетать в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию и на Мальдивы.

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