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В России за сутки выявили 12 846 человек с коронавирусом. И это новый рекорд

Первое место по выявляемости бессменно занимает Москва.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

За последние сутки число случаев заражения коронавирусной инфекцией в России увеличилось на 12 846 и достигло 1 285 084. Это максимальное значение за всё время. Такие данные приводит Федеральный оперативный штаб по мониторингу эпидемиологической ситуации.

Больше всего инфицированных выявлено в Москве, где за сутки CoViD-19 подтвердился у 4105 человек. Также в первую тройку по количеству новых случаев вошли Санкт-Петербург (+501) и Московская область (+416).

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В случае с мазками из носа неправильный результат может быть связан с перемещением возбудителя.

За сутки скончался 201 человек с CoViD-19. Выздоровел 6431 человек. Общее число жертв и излечившихся достигло 22 454 и 1 016 202 соответственно.

Ранее учёные подтвердили способность коронавирусной инфекции CoViD-19 проникать в мозг.

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