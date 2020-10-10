В России за сутки выявили 12 846 человек с коронавирусом. И это новый рекорд

За последние сутки число случаев заражения коронавирусной инфекцией в России увеличилось на 12 846 и достигло 1 285 084. Это максимальное значение за всё время. Такие данные приводит Федеральный оперативный штаб по мониторингу эпидемиологической ситуации.

Больше всего инфицированных выявлено в Москве, где за сутки CoViD-19 подтвердился у 4105 человек. Также в первую тройку по количеству новых случаев вошли Санкт-Петербург (+501) и Московская область (+416).

За сутки скончался 201 человек с CoViD-19. Выздоровел 6431 человек. Общее число жертв и излечившихся достигло 22 454 и 1 016 202 соответственно.