Эксперты объяснили низкое число случаев CoViD-19 в Китае

Число новых случаев коронавируса в Китае за сутки составляет всего 54, а общее количество заражений за девять месяцев чуть больше 85 тысяч. Вирусолог НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн связывает такую статистику с эффективными мерами Пекина в борьбе с эпидемией.

— Думаю, дело тут в высокой дисциплине и эффективном карантине. Они смогли задушить эпидемию в зародыше, а у нас она уже далеко не в зародыше — и мы карантином её задушить не сможем, — объяснил Альтштейн в беседе с РБК.

С ним согласна и директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. По её мнению, не последнюю роль в отсутствии второй волны CoViD-19 играет именно дисциплина. Она считает, что Китай сейчас достаточно сильно закрылся и строго выполняет стратегию "трех Т": трафик — закрытие границ, тестинг — максимально широкое тестирование для раннего выявления и трейсинг — отслеживание контактов для обрыва цепочки заражения.