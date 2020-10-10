Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Эксперты объяснили низкое число случаев CoViD-19 в Китае

Не последнюю роль в отсутствии второй волны заражения в КНР играет дисциплина.

128
Post cover

Фото © Pixabay

Число новых случаев коронавируса в Китае за сутки составляет всего 54, а общее количество заражений за девять месяцев чуть больше 85 тысяч. Вирусолог НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн связывает такую статистику с эффективными мерами Пекина в борьбе с эпидемией.

Думаю, дело тут в высокой дисциплине и эффективном карантине. Они смогли задушить эпидемию в зародыше, а у нас она уже далеко не в зародыше — и мы карантином её задушить не сможем, — объяснил Альтштейн в беседе с РБК.

С ним согласна и директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. По её мнению, не последнюю роль в отсутствии второй волны CoViD-19 играет именно дисциплина. Она считает, что Китай сейчас достаточно сильно закрылся и строго выполняет стратегию "трех Т": трафик — закрытие границ, тестинг — максимально широкое тестирование для раннего выявления и трейсинг — отслеживание контактов для обрыва цепочки заражения.

Попова объяснила, почему тесты не всегда показывают коронавирус

В случае с мазками из носа неправильный результат может быть связан с перемещением возбудителя.

Ранее учёные подтвердили способность коронавирусной инфекции CoViD-19 проникать в мозг.

Выбор редакции

В России за сутки выявили 12 846 человек с коронавирусом. И это новый рекорд

сегодня в 07:41

Мальчик, которого украл из дома незнакомый мужчина, узнал о настоящих родителях только спустя 31 год

вчера в 07:57

Попова объяснила, почему тесты не всегда показывают коронавирус

сегодня в 06:33

Близко к рекорду. Синоптики спрогнозировали резкое потепление в Москве

сегодня в 07:44

Генетическая аномалия наделила племя удивительными голубыми глазами, о которых говорят во всём мире

сегодня в 08:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.