Глава Роспотребнадзора назвала условия перевода школьников на удалёнку

Процедура перевода школьников на дистанционный режим обучения уже давно отработана на примере сезона роста заболеваний гриппом и ОРВИ. В частности, решение о переводе школьников на удалёнку может принимать сам директор учебного заведения, не дожидаясь соответствующих решений от властей. Он вправе это сделать, если в классе 20% учеников заболели вирусными заболеваниями.

— Мы переводим отдельный класс, а иногда и всю школу на дистанционное обучение <...> Это не распоряжение санитарного врача, ни кого-то ещё — директор принимает это решение сам, — пояснила Попова в интервью "Российской газете".

В то же время глава Роспотребнадзора отметила, что ситуация с коронавирусом несколько сложнее и требует более оперативных решений. Потому карантин для отдельного класса может вводиться, даже если отмечено всего несколько случаев заболевания учеников. Но и это не является основанием для прерывания процесса обучения всей школы.

— В каждом конкретном случае с коронавирусом решение принимают врачи-эпидемиологи в регионах, — добавила Попова.