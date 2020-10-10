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Глава Роспотребнадзора назвала условия перевода школьников на удалёнку

По словам Анны Поповой, заболеваемость среди учителей минимальна и ещё не было зафиксировано ни одного случая передачи коронавируса от ребёнка преподавателю.

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Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Процедура перевода школьников на дистанционный режим обучения уже давно отработана на примере сезона роста заболеваний гриппом и ОРВИ. В частности, решение о переводе школьников на удалёнку может принимать сам директор учебного заведения, не дожидаясь соответствующих решений от властей. Он вправе это сделать, если в классе 20% учеников заболели вирусными заболеваниями.

Мы переводим отдельный класс, а иногда и всю школу на дистанционное обучение <...> Это не распоряжение санитарного врача, ни кого-то ещё — директор принимает это решение сам, — пояснила Попова в интервью "Российской газете".

В то же время глава Роспотребнадзора отметила, что ситуация с коронавирусом несколько сложнее и требует более оперативных решений. Потому карантин для отдельного класса может вводиться, даже если отмечено всего несколько случаев заболевания учеников. Но и это не является основанием для прерывания процесса обучения всей школы.

В каждом конкретном случае с коронавирусом решение принимают врачи-эпидемиологи в регионах, — добавила Попова.

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Руководитель ведомства уточнила, что на сегодняшний день коронавирусом переболело менее одного процента населения страны.

Ранее в Кремле прокомментировали рекордный рост числа заболевших коронавирусом в России. Его связали с нежеланием некоторых граждан позаботиться о собственном здоровье и здоровье окружающих.

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