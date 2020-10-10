Разработчик российской вакцины от CoViD-19 назвал условие отказа от маски после прививки

— Надо подождать по крайней мере 21 день после того, как человек привился, потом надо быть уверенным, что ты в группе опытной, а не в группе плацебо. И я бы советовал определить уровень протективных антител, а после этого самому решать, носить маску или нет, — сказал Гинцбург в беседе с РИА "Новости".