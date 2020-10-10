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Разработчик российской вакцины от CoViD-19 назвал условие отказа от маски после прививки

Вакцина "Спутник V" предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

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Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что отказаться от маски после вакцинации от коронавируса можно спустя три недели после введения второго компонента препарата и определения уровня антител.

Надо подождать по крайней мере 21 день после того, как человек привился, потом надо быть уверенным, что ты в группе опытной, а не в группе плацебо. И я бы советовал определить уровень протективных антител, а после этого самому решать, носить маску или нет, — сказал Гинцбург в беседе с РИА "Новости".

Директор центра добавил, что при высоком уровне маску можно не носить, а при недостаточном стоит продолжить использование защитного средства.

Академик Гинцбург рассказал о двух компонентах вакцины от коронавируса

По словам гостя шоу "Дайте сказать", выработка антител — не основная задача вакцинации.

Напомним, о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса президент России Владимир Путин сообщил 11 августа, а уже 15-го числа этого же месяца стало известно о начале производства разработанного НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи препарата. С информацией о вакцине можно ознакомиться на официальном сайте.

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