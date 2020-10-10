Раскрыт секрет идеального завтрака

Диетолог-эндокринолог Александра Бавыкина раскрыла секрет вкусного и полезного завтрака, который к тому же оставит сытым надолго.

Врач посоветовала употреблять на завтрак каши. Лучше отдать предпочтение тем, что варятся длительное время. В "быстрых" кашах гораздо меньше полезных витаминов и волокон. Также зачастую туда добавляют слишком много сахара. Специалист порекомендовала собирать утренний приём пищи по "принципу тарелки".

— Половина тарелки — овощи или фрукты, четверть — медленные углеводы, ещё четверть — белки, — подчеркнула Бавыкина в интервью радио Sputnik.

Диетолог привела пример идеального завтрака: каша с ягодами и орехами или яичница с цельнозерновым тостом. Медик посоветовала не начинать день с выпечки, поскольку в ней слишком много сахара и трансжиров. Такая еда — это быстрые углеводы, которые подарят ненадолго чувство сытости и могут привести к ожирению.