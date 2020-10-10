Раскрыт секрет идеального завтрака

Диетолог-эндокринолог Александра Бавыкина раскрыла секрет вкусного и полезного завтрака, который к тому же оставит сытым надолго.
Врач посоветовала употреблять на завтрак каши. Лучше отдать предпочтение тем, что варятся длительное время. В "быстрых" кашах гораздо меньше полезных витаминов и волокон. Также зачастую туда добавляют слишком много сахара. Специалист порекомендовала собирать утренний приём пищи по "принципу тарелки".
Диетолог рассказала, почему нельзя есть на завтрак только кашуОна также поведала, на чём её лучше всего приготовить.
— Половина тарелки — овощи или фрукты, четверть — медленные углеводы, ещё четверть — белки, — подчеркнула Бавыкина в интервью радио Sputnik.
Диетолог привела пример идеального завтрака: каша с ягодами и орехами или яичница с цельнозерновым тостом. Медик посоветовала не начинать день с выпечки, поскольку в ней слишком много сахара и трансжиров. Такая еда — это быстрые углеводы, которые подарят ненадолго чувство сытости и могут привести к ожирению.
Ранее диетолог назвала состав идеального завтрака для школьника.
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