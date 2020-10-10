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Доктор Мясников назвал бесполезные методы похудения

Некоторые из них к тому же и опасны.

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Популярный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о неэффективных методах по борьбе с ожирением.

Ожирение — фактор риска при диабете, раке и сердечно-сосудистых заболеваниях. Чтобы похудеть, нужно изменить образ жизни, иногда прибегнуть к медикаментам или хирургии. Раз есть спрос, есть и предложение, — объяснил медик в эфире программы "О самом главном".

Доктор отметил, что не все предлагаемые методы похудения являются эффективными. В качестве примера врач привёл криолиполиз, предполагающий воздействие холода на кожу. Также опасна может быть липосакция. По словам Мясникова, она подходит тем, у кого есть локальные дефекты, например жировые отложения внизу живота или на ягодицах.

Жир — это эндокринный орган, мы не до конца знаем функцию и биохимию. Из-за липосакции может нарушиться электролитный баланс, может отказать сердце, — подчеркнул медик.

Вакуумные массажи Мясников назвал иллюзией и разводкой. Доктор добавил, что аппетит и вес зависят в том числе и от гормонов. Чтобы ускорить обмен веществ, следует заниматься спортом и двигаться.

Стоит отметить, что 11 октября отмечается Всемирный день борьбы с избыточным весом.

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