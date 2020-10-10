Жевать, класть в еду или носить на шее? Врач рассказал, поможет ли чеснок при пандемии

Чеснок издавна считается мощным средством профилактики сезонных заболеваний, что особенно актуально в период пандемии коронавируса. А вот как правильно его использовать — жевать, добавлять в еду или вешать на шею, объяснил гастроэнтеролог Никита Харлов.

— Чеснок — это сильный антибиотик, сильное антивирусное средство, поэтому обычно он используется для обезвреживания, обеззараживания продуктов животного происхождения. Но настоятельно рекомендую не употреблять чеснок в сыром виде: он не только убивает бактерии и грибки, он сильно раздражает слизистую пищеварительного тракта, — объяснил специалист в интервью радио Sputnik.

По словам Харлова, у людей с синдромом раздражённого кишечника жгучее растение может вызвать серьёзную ответную реакцию. Также не стоит закапывать капли из чеснока в нос, так как раздражение слизистых приведёт к снижению защитного барьера и возникновению отёков.

Кроме того, гастроэнтеролог оценил распространённый миф о том, что головку чеснока нужно повесить на шею. Он отметил, что особого эффекта при таком способе защиты не будет, поскольку слишком мала концентрация вдыхаемых веществ.

Врач посоветовал употреблять чеснок в качестве приправы к блюдам в любом виде: сушёный, свежий, варёный или запечённый с едой. Перед добавлением в пищу стоит дать ему полежать на воздухе, чтобы усилились полезные свойства.

В заключение доктор поделился рецептом очень полезного блюда с чесноком. Для этого нужно взять молоко, добавить к нему зубчик на пол-литра и убрать в тёмное место на двое-трое суток. В полученном кефире хорошо размножаются молочно-кислые бактерии, а вот паразиты и грибки гибнут.