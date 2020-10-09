Армения и Азербайджан приняли совместное заявление, согласно которому в Нагорном Карабахе прекращаются боевые действия. Об этом по итогам продолжительных консультаций в Москве с участием глав МИД двух стран заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Перемирие вступает в силу с 12:00 10 октября. Также Лавров сообщил, что стороны согласились начать обмен пленными и телами погибших.
Параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно. Баку и Ереван подтвердили неизменность формата переговорного процесса и договорились приступить к субстантивным переговорам.
Путин призвал прекратить боевые действия в КарабахеМинистры иностранных дел Армении и Азербайджана приглашены в российский МИД для проведения консультаций.
Напомним, обострение в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября, Азербайджан и Армения обвинили друг друга в применении оружия и начали публиковать видеоролики обоюдного уничтожения техники. Причиной конфликта стал давний спор за территорию непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Страны ввели военное положение. Вечером 8 октября президент России Владимир Путин призвал стороны прекратить боевые действия. Главы МИД Армении и Азербайджана были приглашены в Москву на переговоры.
Конфликт в Нагорном Карабахе: война Армении и Азербайджана
Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе
вчера в 23:50
Раненный при обстреле храма в Нагорном Карабахе: Прозвучал взрыв страшной силы, нас раскидало по сторонам
вчера в 13:12
За секунды до обстрела. Лайф публикует кадры из храма в Нагорном Карабахе, где ранило журналистов
вчера в 11:48
Комментариев: 0