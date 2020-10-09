Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе

Армения и Азербайджан приняли совместное заявление, согласно которому в Нагорном Карабахе прекращаются боевые действия. Об этом по итогам продолжительных консультаций в Москве с участием глав МИД двух стран заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Перемирие вступает в силу с 12:00 10 октября. Также Лавров сообщил, что стороны согласились начать обмен пленными и телами погибших.

Параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно. Баку и Ереван подтвердили неизменность формата переговорного процесса и договорились приступить к субстантивным переговорам.