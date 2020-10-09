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Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе

Также стороны согласились начать обмен пленными.

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Армения и Азербайджан приняли совместное заявление, согласно которому в Нагорном Карабахе прекращаются боевые действия. Об этом по итогам продолжительных консультаций в Москве с участием глав МИД двух стран заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Перемирие вступает в силу с 12:00 10 октября. Также Лавров сообщил, что стороны согласились начать обмен пленными и телами погибших.

Параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно. Баку и Ереван подтвердили неизменность формата переговорного процесса и договорились приступить к субстантивным переговорам.

Путин призвал прекратить боевые действия в Карабахе

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана приглашены в российский МИД для проведения консультаций.

Напомним, обострение в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября, Азербайджан и Армения обвинили друг друга в применении оружия и начали публиковать видеоролики обоюдного уничтожения техники. Причиной конфликта стал давний спор за территорию непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Страны ввели военное положение. Вечером 8 октября президент России Владимир Путин призвал стороны прекратить боевые действия. Главы МИД Армении и Азербайджана были приглашены в Москву на переговоры.

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