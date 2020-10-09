"Нужно богатое воображение". Facebook запретил рекламу лука за "откровенную сексуальность"

Алгоритмы компании Facebook расценили рекламу лука как "откровенно сексуальную", сообщает телеканал CBS. Речь идёт вовсе не о модном образе, как можно было бы подумать, а о самом обычном овоще.

Под блокировку попали изображения канадской Gaze Seed Company, которая продаёт семена.

— Я просто подумал, что это смешно. Должно быть очень живое воображение, чтобы определить это как что-то сексуальное, — отметил менеджер компании Джейсон Маклин.

Бизнесмен выразил надежду, что живой человек ничего особенного на этом фото не увидит.