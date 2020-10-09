"Нужно богатое воображение". Facebook запретил рекламу лука за "откровенную сексуальность"

Алгоритмы компании Facebook расценили рекламу лука как "откровенно сексуальную", сообщает телеканал CBS. Речь идёт вовсе не о модном образе, как можно было бы подумать, а о самом обычном овоще.
Под блокировку попали изображения канадской Gaze Seed Company, которая продаёт семена.
— Я просто подумал, что это смешно. Должно быть очень живое воображение, чтобы определить это как что-то сексуальное, — отметил менеджер компании Джейсон Маклин.
Facebook не позволил страдающему неизлечимым заболеванием французу транслировать свою смертьМужчина, которому надоели мучения, просил президента Макрона об эвтаназии, однако политик отказал.
Бизнесмен выразил надежду, что живой человек ничего особенного на этом фото не увидит.
Ранее Facebook удалил со страницы президента США Дональда Трампа видео о коронавирусе, посчитав его фейком.
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