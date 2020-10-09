Дым и языки пламени. Огненное ДТП под Владимиром попало на видео

В Судогодском районе Владимирской области произошло серьёзное ДТП, столкнулись фура и "газель". От удара автомобили вспыхнули.
Самое "красивое" ДТП. В Подмосковье фура с косметикой перевернулась и перекрыла дорогу — видеоИз-за аварии на трассе образовалась пробка.
На кадрах, оказавшихся в распоряжении Лайфа, видно, что многотонный грузовик прогорел до остова. Его водитель пострадал, но сумел выбраться. Водитель микроавтобуса не смог покинуть машину и погиб.
Авария произошла около деревни Мичурино на 215-м километре трассы М7. На место прибыли спасатели. Из-за ДТП образовалась пробка. Обстоятельства инцидента выясняются.
Ранее два человека погибли и трое пострадали в страшном ДТП в центре Воронежа.
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