"Можете забросать камнями". Депутат Рады заявил, что Украина обязана закупить вакцину от CoViD-19 у России

Украина обязана закупить у России вакцину от коронавируса, если она покажет эффективность. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Качура.

Парламентарий подчеркнул, что Киев не имеет права отказываться от возможностей спасти "даже одну человеческую жизнь".

— Я сейчас, наверное, скажу то, за что меня часть фракции "Слуга народа" может забросать камнями, но я считаю, что главным приоритетом для государства и для каждого чиновника должны быть в первую очередь здоровье и жизнь граждан, — подчеркнул Качура в интервью каналу NewsOne.

Политик напомнил, что Украина уже закупает у России газ, электроэнергию и тепловыделяющие элементы для атомных электростанций.