"Можете забросать камнями". Депутат Рады заявил, что Украина обязана закупить вакцину от CoViD-19 у России

Украина обязана закупить у России вакцину от коронавируса, если она покажет эффективность. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Качура.
Парламентарий подчеркнул, что Киев не имеет права отказываться от возможностей спасти "даже одну человеческую жизнь".
На Украине предложили закупить у России вакцину от CoViD. Чтобы "не кормить грантоедов, а спасать граждан"Депутаты заявили, что начать переговоры нужно незамедлительно.
— Я сейчас, наверное, скажу то, за что меня часть фракции "Слуга народа" может забросать камнями, но я считаю, что главным приоритетом для государства и для каждого чиновника должны быть в первую очередь здоровье и жизнь граждан, — подчеркнул Качура в интервью каналу NewsOne.
Политик напомнил, что Украина уже закупает у России газ, электроэнергию и тепловыделяющие элементы для атомных электростанций.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России предоставить Украине первую в мире вакцину от коронавируса "Спутник V". Напомним, о её регистрации Путин сообщил 11 августа, а уже 15-го числа этого же месяца стало известно о начале производства разработанного НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи препарата. С информацией о вакцине можно ознакомиться на официальном сайте.
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