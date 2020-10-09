На Украине спасли пса Тимошку, просидевшего в шахте почти полгода — видео

Видео © Facebook / Мария Говяда / Валерия Берестовская
На Украине произошла настоящая спецоперация по спасению пса, который просидел в шахте почти полгода. Об этом рассказала в "Фейсбуке" защитница животных Мария Говяда.
Тимошка упал в яму на территории заброшенного завода в Запорожье ещё в мае. Местные жители подкармливали четвероногого и не раз пытались вытащить его, но тщетно.
— В тех местах собак очень много, Тимошка из робких, его все гоняли, вот он и провалился в эту яму, — рассказали зооактивисты в начале операции.
Фото © Facebook / Мария Говяда
По словам волонтёров, пёс не выходил, даже если его не кормили три дня.
В Коми "мёртвая" овчарка выбралась из могилы и отправилась искать хозяевТе же заявили, что их пёс захоронен в лесу, а найденная собака им не принадлежит.
Выручать собаку прибыли спасатели из Киева и зоозащитники. Они трудились 15 часов и в итоге сумели поднять Тимошку на поверхность. Теперь ему ищут хозяев, хотя за время, проведённое в шахте, пёс стал ещё более пугливым.
Ранее в Омске спасли собаку-робинзона, которая жила одна на острове несколько дней.
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