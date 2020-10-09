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На Украине спасли пса Тимошку, просидевшего в шахте почти полгода — видео

Всё это время четвероногого подкармливали местные жители.

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Видео © Facebook / Мария Говяда / Валерия Берестовская

На Украине произошла настоящая спецоперация по спасению пса, который просидел в шахте почти полгода. Об этом рассказала в "Фейсбуке" защитница животных Мария Говяда.

Тимошка упал в яму на территории заброшенного завода в Запорожье ещё в мае. Местные жители подкармливали четвероногого и не раз пытались вытащить его, но тщетно.

В тех местах собак очень много, Тимошка из робких, его все гоняли, вот он и провалился в эту яму, — рассказали зооактивисты в начале операции.

Фото © Facebook / Мария Говяда

Фото © Facebook / Мария Говяда

По словам волонтёров, пёс не выходил, даже если его не кормили три дня.

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Те же заявили, что их пёс захоронен в лесу, а найденная собака им не принадлежит.

Выручать собаку прибыли спасатели из Киева и зоозащитники. Они трудились 15 часов и в итоге сумели поднять Тимошку на поверхность. Теперь ему ищут хозяев, хотя за время, проведённое в шахте, пёс стал ещё более пугливым.

Ранее в Омске спасли собаку-робинзона, которая жила одна на острове несколько дней.

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