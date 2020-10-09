В Ростове подростки поглумились над колоколом со звонницы военного мемориала — видео

Видео © Telegram / Ростов № 1
В Ростове-на-Дону подростки поглумились над колоколом с мемориальной стелы освободителям города. Видео опубликовал телеграм-канал "Ростов № 1".
На кадрах видно, как три молодых человека скидывают колокол со ступеней и смеются. Личности вандалов пока не определены.
В Кирове три тиктокерши использовали Вечный огонь для съёмки странного "ритуала" — видеоПрокуратура области организовала проверку.
Один из 12 колоколов звонницы мемориала "Освободителям Ростова" упал в пятницу из-за сильного ветра и получил незначительные повреждения, сообщили местные жители в соцсетях. Он рухнул в пустой бассейн, откуда его и извлекли подростки.
Ранее житель Ростова прикурил от Вечного огня и похвастался в соцсетях.
Комментариев: 0