В Ростове подростки поглумились над колоколом со звонницы военного мемориала — видео

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В Ростове-на-Дону подростки поглумились над колоколом с мемориальной стелы освободителям города. Видео опубликовал телеграм-канал "Ростов № 1".

На кадрах видно, как три молодых человека скидывают колокол со ступеней и смеются. Личности вандалов пока не определены.

Один из 12 колоколов звонницы мемориала "Освободителям Ростова" упал в пятницу из-за сильного ветра и получил незначительные повреждения, сообщили местные жители в соцсетях. Он рухнул в пустой бассейн, откуда его и извлекли подростки.