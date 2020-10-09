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В Ростове подростки поглумились над колоколом со звонницы военного мемориала — видео

Он упал в пустой бассейн во время сильного ветра в пятницу.

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Видео © Telegram / Ростов № 1

В Ростове-на-Дону подростки поглумились над колоколом с мемориальной стелы освободителям города. Видео опубликовал телеграм-канал "Ростов № 1".

На кадрах видно, как три молодых человека скидывают колокол со ступеней и смеются. Личности вандалов пока не определены.

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Прокуратура области организовала проверку.

Один из 12 колоколов звонницы мемориала "Освободителям Ростова" упал в пятницу из-за сильного ветра и получил незначительные повреждения, сообщили местные жители в соцсетях. Он рухнул в пустой бассейн, откуда его и извлекли подростки.

Ранее житель Ростова прикурил от Вечного огня и похвастался в соцсетях.

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