Москвичка отсудила у химчистки почти полмиллиона за испорченное платье

Жительница Москвы взыскала с химчистки 423 тысячи рублей за испорченное брендовое платье, сообщает Mash.
Мария посадила пятно на дорогую вещь от Gucci за 133 тысячи и обратилась к специалистам. Однако наряд ей вернули не в лучшем виде. Ткань выцвела и потеряла форму, а загрязнения остались.
Опасности секонд-хенда. Какие болезни передаются через б/у одежду и что там лучше не покупатьМногие покупатели боятся заходить в секонд-хенды, так как думают, что там одежду обрабатывают вредными химикатами, а через б/у вещи можно подхватить заразу. Лайф разбирался, насколько оправданны такие страхи покупателей, какие болезни передаются через предметы гардероба и как делать покупки без риска для здоровья.
В химчистке заявили, что делали всё по технологии и не приняли претензии. Возмущённая женщина заказала независимую экспертизу и с её результатами обратилась в суд, который постановил присудить ей 266 тысяч рублей за убытки, 145 тысяч в качестве компенсации морального вреда и 12 тысяч — за услуги экспертов.
Ранее Лайф рассказывал, где найти брендовые вещи напрокат и не нарваться на подделку.
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