Москвичка отсудила у химчистки почти полмиллиона за испорченное платье

Опасности секонд-хенда. Какие болезни передаются через б/у одежду и что там лучше не покупать Многие покупатели боятся заходить в секонд-хенды, так как думают, что там одежду обрабатывают вредными химикатами, а через б/у вещи можно подхватить заразу. Лайф разбирался, насколько оправданны такие страхи покупателей, какие болезни передаются через предметы гардероба и как делать покупки без риска для здоровья.