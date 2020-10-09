В Бейруте снова мощный пожар. Взорвалась цистерна с мазутом — видео

В Бейруте вновь произошёл взрыв. Как сообщает портал Daily Beirut , в районе Тарик-эль-Джадида рванул резервуар одной из пекарен, после этого возник пожар.

По предварительной информации, два человека получили серьёзные ранения, один из них — уроженец Бангладеш, другой — сириец. Ещё десять жителей получили лёгкие травмы. Сильно повреждены оказались окружающие здания.