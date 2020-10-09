В Бейруте снова мощный пожар. Взорвалась цистерна с мазутом — видео

Local media are reporting an explosion in Tarik Jdide, allegedly of a fuel tank at a bakery. #Beirut #Lebanon pic.twitter.com/mHjQzWFTT8— Beirut.com (@BeirutCityGuide) October 9, 2020
В Бейруте вновь произошёл взрыв. Как сообщает портал Daily Beirut, в районе Тарик-эль-Джадида рванул резервуар одной из пекарен, после этого возник пожар.
По предварительной информации, два человека получили серьёзные ранения, один из них — уроженец Бангладеш, другой — сириец. Ещё десять жителей получили лёгкие травмы. Сильно повреждены оказались окружающие здания.
В Бейруте опять масштабный пожар. Горит здание, спроектированное Захой ХадидСтолица Ливана ещё не успела оправиться от мощнейшего взрыва, прогремевшего летом в порту.
На место происшествия прибыли пожарные и медики, жильцов близлежащих домов эвакуируют. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Напомним, что 4 августа в порту Бейрута прогремел взрыв. Причиной стали почти три тысячи тонн конфискованной аммиачной селитры, которая хранилась ненадлежащим образом. Жертвами ЧП стали 190 человек. Вскоре после трагедии в городе начались антиправительственные протесты, которые переросли в столкновения с полицией. В результате митингов Правительство Ливана ушло в отставку. 10 сентября в развалинах порта вспыхнул новый пожар. Ещё одно возгорание произошло 11 сентября.
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