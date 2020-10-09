Переболевшие коронавирусом сообщили о нетипичных симптомах заболевания

Пациенты, уже перенёсшие новую коронавирусную инфекцию, пожаловались на необъяснимые симптомы заболевания, которые проявляются даже через несколько месяцев после выздоровления или выписки из больницы. Об этом сообщает Medical Xpress.

Среди необычных симптомов отмечаются жжение в ступнях, кожные высыпания, выпадение волос, а также провалы в памяти. Такие симптомы CoViD-19 не значатся в списках, составленных американскими властями. Медики считают, что подобные проявления указывают на то, что пациент на самом деле поправился не до конца.

Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи также высказал мнение, что нетипичная симптоматика никак не связана с коронавирусом. В то же время дерматологи сообщили о факте такого явления, как "пальцы ног CoViD", при котором они краснеют и опухают. Учёные собирают данные пациентов, от которых поступают жалобы на подобное явление.