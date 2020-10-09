Власти Москвы заверили, что клубы и караоке закрывать не планируют

Власти Москвы пока не планируют закрывать ночные клубы и караоке из-за коронавируса. Об этом заявил замглавы аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк.
Он подчеркнул, что пока речи об этом не идёт. Кроме того, не будут прекращать работу непродовольственные магазины.
Собянин — о ситуации с коронавирусом: Следующая неделя будет решающейРанее он заявил, что власти Москвы не хотят "закрывать" город из-за пандемии. Такие меры являются "самым последним шагом".
— Пока такой инициативы нет, то есть мы этот вопрос не рассматриваем, — сказал Немерюк в эфире телеканала "Россия 24".
Напомним, за минувшие сутки в Москве выявлен 3701 случай заражения коронавирусом, а по стране эта цифра побила рекорд — 12 тысяч заболевших. Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что не хочет закрывать Москву из-за коронавируса.
Комментариев: 0