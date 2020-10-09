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Власти Москвы заверили, что клубы и караоке закрывать не планируют

Деятельность непродовольственных магазинов также не стоит под вопросом.

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Фото © Pixabay

Власти Москвы пока не планируют закрывать ночные клубы и караоке из-за коронавируса. Об этом заявил замглавы аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк.

Он подчеркнул, что пока речи об этом не идёт. Кроме того, не будут прекращать работу непродовольственные магазины.

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Ранее он заявил, что власти Москвы не хотят "закрывать" город из-за пандемии. Такие меры являются "самым последним шагом".

Пока такой инициативы нет, то есть мы этот вопрос не рассматриваем, сказал Немерюк в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, за минувшие сутки в Москве выявлен 3701 случай заражения коронавирусом, а по стране эта цифра побила рекорд — 12 тысяч заболевших. Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что не хочет закрывать Москву из-за коронавируса.

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