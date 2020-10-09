Власти Москвы заверили, что клубы и караоке закрывать не планируют

Власти Москвы пока не планируют закрывать ночные клубы и караоке из-за коронавируса. Об этом заявил замглавы аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк.

Он подчеркнул, что пока речи об этом не идёт. Кроме того, не будут прекращать работу непродовольственные магазины.

— Пока такой инициативы нет, то есть мы этот вопрос не рассматриваем, — сказал Немерюк в эфире телеканала "Россия 24".