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Второй день подряд побит рекорд по количеству заболевших коронавирусом в мире

Прежде такое количество инфицированных набиралось за несколько недель.

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Фото © Pixabay

Заболеваемость коронавирусом бьёт уже второй рекорд подряд. Сутками ранее в мире было зафиксировано 338 779 новых случаев заражения. Теперь это число выросло до 350 000. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения.

Наибольший рост новых случаев ранее был зафиксирован в Индии, США и Бразилии. Там уже почти восемь, семь и пять миллионов инфицированных соответственно. А в целом по миру — почти 37 миллионов, но около 28 миллионов из них уже выздоровели.

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