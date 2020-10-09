Второй день подряд побит рекорд по количеству заболевших коронавирусом в мире

Заболеваемость коронавирусом бьёт уже второй рекорд подряд. Сутками ранее в мире было зафиксировано 338 779 новых случаев заражения. Теперь это число выросло до 350 000. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения.

Наибольший рост новых случаев ранее был зафиксирован в Индии, США и Бразилии. Там уже почти восемь, семь и пять миллионов инфицированных соответственно. А в целом по миру — почти 37 миллионов, но около 28 миллионов из них уже выздоровели.