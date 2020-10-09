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Собянин — о ситуации с коронавирусом: Следующая неделя будет решающей

Ранее он заявил, что власти Москвы не хотят "закрывать" город из-за пандемии. Такие меры являются "самым последним шагом".

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Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин

Ближайшая неделя будет во многом решающей в ситуации с заболеваемостью коронавирусом в столице. Об этом говорится в сообщении на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

"Это самый последний шаг". Собянин заявил, что не хочет закрывать Москву из-за коронавируса

По словам мэра, это влияет на социальную составляющую, а также на здоровье и благосостояние граждан.

Он отметил, что прошедшие семь дней, к сожалению, не принесли заметных улучшений ситуации с заболеваемостью в столице: количество новых случаев заражения стабильно превышает три тысячи в день, выросло и количество госпитализаций — до 900–1000 человек ежедневно.

Если удастся обеспечить строгое выполнение действующих ограничений, то появится шанс добиться прекращения роста заболеваемости коронавирусом и стабилизировать ситуацию без дополнительных, крайне нежелательных ограничительных мер, — проинформировал мэр.

Собянин: Власти Москвы "ничего не замазывают" в ситуации с коронавирусом

По его словам, в мэрии прекрасно понимают, что люди устали от ограничений, однако всем нам нужно "собраться и продержаться ещё несколько месяцев".

Напомним, что в России за минувшие сутки выявлено ещё 12 126 человек с коронавирусом. Это максимальное значение за всё время. Прежний антирекорд был поставлен 11 мая — 11 656 человек. При этом в Москве за сутки выявлен 3701 новый случай коронавируса. Причём за это же время в столице после лечения выздоровело 1424 пациента, а всего число поборовших болезнь превышает уже 259 тысяч.

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В то же время маски подешевели почти на четверть.

Ранее в пятницу Собянин заявил, что власти Москвы предоставляют гражданам полную информацию по ситуации с коронавирусом и "ничего не замазывают", когда говорят о статистике. Кроме того, он отметил, что власти Москвы не хотят "закрывать" город из-за пандемии, такие меры являются "самым последним шагом".

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