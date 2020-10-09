Собянин — о ситуации с коронавирусом: Следующая неделя будет решающей

Ближайшая неделя будет во многом решающей в ситуации с заболеваемостью коронавирусом в столице. Об этом говорится в сообщении на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Он отметил, что прошедшие семь дней, к сожалению, не принесли заметных улучшений ситуации с заболеваемостью в столице: количество новых случаев заражения стабильно превышает три тысячи в день, выросло и количество госпитализаций — до 900–1000 человек ежедневно.

— Если удастся обеспечить строгое выполнение действующих ограничений, то появится шанс добиться прекращения роста заболеваемости коронавирусом и стабилизировать ситуацию без дополнительных, крайне нежелательных ограничительных мер, — проинформировал мэр.

Напомним, что в России за минувшие сутки выявлено ещё 12 126 человек с коронавирусом. Это максимальное значение за всё время. Прежний антирекорд был поставлен 11 мая — 11 656 человек. При этом в Москве за сутки выявлен 3701 новый случай коронавируса. Причём за это же время в столице после лечения выздоровело 1424 пациента, а всего число поборовших болезнь превышает уже 259 тысяч.