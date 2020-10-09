Ни пелёнок, ни детского плача. Уральцы рассказали Лайфу о семье женщины, прятавшей дочь в шкафу

Ни детских криков, ни детской одежды, ни коляски — ничто не указывало жителям многоэтажного дома в Карпинске, что у их соседки недавно родился ребёнок. Они шокированы, что женщина могла морить новорождённого голодом. Тем более что двое старших детей выглядели опрятно и в целом семья была на хорошем счету.

— Пацанёнок лет 13 у неё и девочка маленькая. А чтоб маленький ребёнок... Я никогда не видела, чтоб бельё висело детское. Нормальная (семья. — Прим. Лайфа) была. Ничего плохого не скажу. Конечно, это шок. У меня четверо детей, никого не кинула, одна подымала на ноги. Какая мать может так сделать?! — заявила одна из соседок Лайфу.

Одна из подруг женщины призналась, что сначала не поверила в сообщения о найденной в шкафу новорождённой девочке. Но когда стало понятно, что это правда, она была в шоке. По словам женщины, она всегда знала подругу исключительно как любящую и заботливую мать, потому даже не может предположить, что стало причиной такого поведения.