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Ни пелёнок, ни детского плача. Уральцы рассказали Лайфу о семье женщины, прятавшей дочь в шкафу

По словам местных жителей, они даже не подозревали о наличии у неё ещё одного ребёнка.

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Ни детских криков, ни детской одежды, ни коляски — ничто не указывало жителям многоэтажного дома в Карпинске, что у их соседки недавно родился ребёнок. Они шокированы, что женщина могла морить новорождённого голодом. Тем более что двое старших детей выглядели опрятно и в целом семья была на хорошем счету.

Пацанёнок лет 13 у неё и девочка маленькая. А чтоб маленький ребёнок... Я никогда не видела, чтоб бельё висело детское. Нормальная (семья. — Прим. Лайфа) была. Ничего плохого не скажу. Конечно, это шок. У меня четверо детей, никого не кинула, одна подымала на ноги. Какая мать может так сделать?! — заявила одна из соседок Лайфу.

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Одна из них признаётся, что предлагала отдать ребёнка ей.

Одна из подруг женщины призналась, что сначала не поверила в сообщения о найденной в шкафу новорождённой девочке. Но когда стало понятно, что это правда, она была в шоке. По словам женщины, она всегда знала подругу исключительно как любящую и заботливую мать, потому даже не может предположить, что стало причиной такого поведения.

Ранее сообщалось, что в городе Карпинске Свердловской области женщины нашли истощённого новорождённого ребёнка в шкафу у подруги во время пьянки. Оказалось, что мать родила полгода назад и всё это время прятала малышку, морила её голодом. Сама женщина заявила, что дочь не всё время жила в шкафу. Истощённую девочку на вертолёте доставили в одну из больниц Екатеринбурга.

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