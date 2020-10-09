Айза Анохина прокомментировала слухи об опухоли

Известная блогерша Айза Анохина заставила своих подписчиков сильно переживать по поводу её здоровья из-за информации о скорой операции на желудке. Поклонники предположили, что у неё онкология, и звезда решила развеять слухи и прояснить ситуацию. Об этом сообщает портал "Дни.ру".

Недавно в Сети появились данные о том, что у Анохиной обнаружили новообразование в желудке, и теперь ей предстоит множество анализов и лечение. Пользователи были крайне обеспокоены этим фактом и спросили блогершу, не диагностировали ли ей рак. На своей странице в "Инстаграме" она ответила на вопросы подписчиков.

— Господи, Боже мой! Нет! Не онкология, — написала Айза Анохина в сториз.

Она заверила поклонников, что настроена позитивно и что в данный момент её намного больше волнуют лишние четыре килограмма, набранные после отдыха на Мальдивах.

Издание предполагает, что неприятности со здоровьем у знаменитости начались, в частности, из-за проблем в личной жизни. Первый брак Анохиной с популярным рэпером Гуфом закончился разводом. В 2010 году Айза родила от музыканта сына Сами. Позже она вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Анохина, союз с которым распался зимой этого года. У них есть наследник Элвис. Экс-супруги расстались со скандалом и до сих пор не могут примириться. Сейчас Айза встречается с Олегом Майами.