Айза Анохина прокомментировала слухи об опухоли

Известная блогерша Айза Анохина заставила своих подписчиков сильно переживать по поводу её здоровья из-за информации о скорой операции на желудке. Поклонники предположили, что у неё онкология, и звезда решила развеять слухи и прояснить ситуацию. Об этом сообщает портал "Дни.ру".
Недавно в Сети появились данные о том, что у Анохиной обнаружили новообразование в желудке, и теперь ей предстоит множество анализов и лечение. Пользователи были крайне обеспокоены этим фактом и спросили блогершу, не диагностировали ли ей рак. На своей странице в "Инстаграме" она ответила на вопросы подписчиков.
Онколог рассказал о простом способе предотвращения ракаПо его словам, интересное хобби также оказывает положительное влияние на организм.
— Господи, Боже мой! Нет! Не онкология, — написала Айза Анохина в сториз.
Она заверила поклонников, что настроена позитивно и что в данный момент её намного больше волнуют лишние четыре килограмма, набранные после отдыха на Мальдивах.
Издание предполагает, что неприятности со здоровьем у знаменитости начались, в частности, из-за проблем в личной жизни. Первый брак Анохиной с популярным рэпером Гуфом закончился разводом. В 2010 году Айза родила от музыканта сына Сами. Позже она вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Анохина, союз с которым распался зимой этого года. У них есть наследник Элвис. Экс-супруги расстались со скандалом и до сих пор не могут примириться. Сейчас Айза встречается с Олегом Майами.
Медики нашли у Айзы Анохиной опухоль. Блогерша готовится к операцииПроблему обнаружили в ходе планового медицинского обследования.
Ранее героиня шоу "Супер-Айза" сообщила, что в течение последних нескольких месяцев подвержена частым паническим атакам, что привело к тому, что светской львице даже пришлось принимать антидепрессанты, от которых она отказалась в прошлом. Анохина также выразила свои опасения по поводу того, что перепады настроения и его ухудшение могут стать поводом для расставания с её нынешним бойфрендом, блогером Олегом Майами.
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