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Учёные доказали, что человеческая сетчатка может регенерировать

Открытие сделали благодаря рыбам.

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Фото © Pixabay

Человек способен восстанавливать свою сетчатку так же, как некоторые животные и рыбы. Такие данные приведены журналом Science. Причём сделать это открытие исследователям из Университета Джонса Хопкинса помогли рыбы.

Есть такие небольшие рыбки данио-рерио. Так вот с ними человек разделяет 70% генов. И это людям только на руку, ведь эти водные жители могут восстанавливать свою сетчатку. Соответственно, способен на это и человек.

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Корни этого явления нужно искать в детстве.

Открытие учёных важно, потому что основной причиной слепоты у людей чаще становится именно повреждение сетчатки. Если исследователям в дальнейшем удастся понять механизм её регенерации, то, возможно, они станут на шаг ближе к открытию средства для незрячих людей.

Наши исследования в целом показывают, что потенциал для регенерации есть у млекопитающих, включая людей, но некоторое эволюционное давление отключило его, — объясняют учёные.

Ранее врачам Раменской центральной районной больницы Подмосковья удалось спасти от слепоты пациента с катарактой и близорукостью, которая развилась до –45 диоптрий.

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