Учёные доказали, что человеческая сетчатка может регенерировать

Человек способен восстанавливать свою сетчатку так же, как некоторые животные и рыбы. Такие данные приведены журналом Science. Причём сделать это открытие исследователям из Университета Джонса Хопкинса помогли рыбы.

Есть такие небольшие рыбки данио-рерио. Так вот с ними человек разделяет 70% генов. И это людям только на руку, ведь эти водные жители могут восстанавливать свою сетчатку. Соответственно, способен на это и человек.

Открытие учёных важно, потому что основной причиной слепоты у людей чаще становится именно повреждение сетчатки. Если исследователям в дальнейшем удастся понять механизм её регенерации, то, возможно, они станут на шаг ближе к открытию средства для незрячих людей.

— Наши исследования в целом показывают, что потенциал для регенерации есть у млекопитающих, включая людей, но некоторое эволюционное давление отключило его, — объясняют учёные.