Могли отравить. Озвучена новая версия по поводу смерти вдовы Святослава Фёдорова

В связи с некоторыми странными обстоятельствами, открывшимися после смерти Ирэн Фёдоровой, вдовы известного офтальмолога Святослава Фёдорова, её близкие предположили, что вдову могли намеренно отравить ради многомиллионного наследства. Свою позицию они изложили на передаче "Андрей Малахов. Прямой эфир" на канале "Россия-1".

Последние дни жизни 78-летняя Фёдорова провела в реабилитационном центре, где и скончалась по причине отравления испорченными персиками. Ирэн Ефимовна оставила после себя несколько квартир, автомобили, фамильные драгоценности и крупные суммы на банковских счетах. Через сутки после смерти вдовы её внук Святослав Фёдоров — младший активно занялся делами по оформлению наследства, что вызвало возмущение у других родственников.

— Буквально на следующий день после того, как не стало бабули, двоюродный брат Славик открыл наследственное дело, что было очень странно. До меня дошло, что он игроман и тратит деньги в казино. При вскрытии в организме Ирэн Ефимовны была обнаружена бактерия, которая есть в консервах, — рассказал внук покойной Шон Лапидот.

Святослав не стал молчать и прокомментировал обвинения в свой адрес. Он рассказал, что почти всё время находился рядом с бабушкой, вплоть до её переезда в реабилитационный центр. Фёдоров заявил, что понятия не имеет, откуда взялись злосчастные подпорченные персики, которыми отравилась Ирэн Ефимовна. Также он добавил, что последние три месяца она находилась на жёстком карантине.

— Я все эти месяцы приезжал к ней. Моя мама не пришла на похороны Ирэн Ефимовны, так как ей плохо было. И плюс такой удар — было тяжело эмоционально, — подчеркнул Фёдоров-младший, но при этом отвечать на вопросы о наследстве бабушки не стал.

Также своё мнение об этой истории высказала ученица Ирэн Ефимовны Лариса Карданова. Она сообщила, что до отравления у её педагога были серьёзные проблемы со здоровьем. В частности, вдова перенесла несколько серьёзных операций: ей прооперировали колено и дважды — стопу.

— Когда она во второй раз собралась под нож, я её предупреждала, что в силу возраста могут возникнуть осложнения. Она говорила, мол, нет, хочу нормально ходить, без палки, — сказала Карданова и отметила, что родным покойной Фёдоровой нужно прекратить враждовать между собой и помириться, сохранив о ней добрую память.

Ирэн Ефимовна Фёдорова ушла из жизни 5 августа этого года. Её супруг был первым медиком, который провёл операцию по избавлению от глаукомы.