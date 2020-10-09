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Трамп предположил, что Путин хотел бы видеть новым президентом Байдена

Нынешний американский лидер объяснил это своей якобы жёсткой политической линией в отношении России.

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Фото © Instagram / President Donald J. Trump

Президент США Дональд Трамп полагает, что российский лидер Владимир Путин хотел бы видеть новым руководителем Соединённых Штатов его политического оппонента Джо Байдена.

Мне он нравится. И не исключено, что я нравлюсь ему. Однако думаю, он предпочёл бы иметь дело с Байденом, — отметил глава Белого дома в эфире радиопрограммы The Rush Limbaugh Show.

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Высказывания бывшего вице-президента Штатов указывают на уровень политической культуры или отсутствие таковой, отметил российский лидер.

Трамп заверил, что занимает жёсткую позицию по отношению к России. Своего оппонента президент США считает "медленным".

Он отметил, что во время дебатов Байден не смог ответить даже на самые простые вопросы, предпочитал пользоваться заготовленными фразами. Глава Белого дома добавил, что дело даже не в возрасте кандидата, а в том, что с ним "что-то не так".

Ранее демократы обвинили Трампа в том, что он доверяет Путину больше, чем разведке США.

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